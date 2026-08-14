59 năm ASEAN: Tăng cường kết nối ASEAN và địa phương của Australia

Ngày 14/8, tại thành phố Perth (bang Tây Australia), Tổng Lãnh sự quán các nước Việt Nam, Malaysia và Indonesia đã phối hợp đồng tổ chức Lễ kỷ niệm 59 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) (8/8/1967 – 8/8/2026).



Theo phóng viên TTXVN tại Australia, tham dự buổi lễ có bà Sook Yee Lai, nghị sỹ bang Tây Australia, đại diện chính quyền bang Tây Australia; các nghị sỹ, đại diện Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT); đại diện Lãnh sự đoàn, cùng đông đảo cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác của ASEAN tại Tây Australia.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Perth Phạm Hải Anh cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Lãnh sự quán Việt Nam đã tham dự sự kiện.



Phát biểu tại sự kiện, đại diện các cơ quan đại diện ASEAN nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của Ngày ASEAN trong việc khẳng định những giá trị nền tảng của Hiệp hội, đề cao tinh thần đoàn kết, đối thoại, hợp tác và đồng thuận nhằm đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực.

Dưới sự dẫn dắt của nước Chủ tịch ASEAN 2026 là Philippines và chủ đề “Cùng nhau định hình tương lai,” các nước ASEAN đang cùng nhau tiếp tục thúc đẩy các ưu tiên chiến lược về hòa bình, an ninh, thịnh vượng bền vững và trao quyền cho người dân.



Tại buổi lễ, các đại biểu đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của mối quan hệ ASEAN-Australia sau 5 năm thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, đồng thời nhấn mạnh dư địa hợp tác to lớn giữa ASEAN và bang Tây Australia trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục - đào tạo, đổi mới sáng tạo và giao lưu nhân dân.



Ngay sau lễ kỷ niệm, các đại biểu đã tham dự phiên Đối thoại Doanh nghiệp ASEAN – Tây Australia nhằm tăng cường kết nối thực chất giữa chính quyền, giới doanh nghiệp, các phòng thương mại và cộng đồng hai bên.



Một trong những điểm nhấn ấn tượng tại sự kiện là chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật mang đậm bản sắc các dân tộc Đông Nam Á.

Đoàn Việt Nam mang tới tiết mục múa truyền thống kết hợp hiện đại độc đáo, do nhóm nghệ thuật thanh niên, sinh viên Việt Nam (JM Crew) biểu diễn và đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ quan khách quốc tế.



Sự phối hợp chặt chẽ giữa Tổng Lãnh sự quán Việt Nam cùng đại diện ngoại giao Malaysia và Indonesia tại thành phố Perth không chỉ củng cố tinh thần đoàn kết trong ASEAN, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh một hiệp hội năng động và hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu giữa các quốc gia Đông Nam Á với bang Tây Australia./.

59 năm ASEAN: Giữ vững đoàn kết, định hình tương lai Lễ kỷ niệm 59 năm thành lập ASEAN tại Jakarta nhấn mạnh vai trò hợp tác, đối thoại và tầm nhìn phát triển bền vững đến năm 2045 của khu vực.

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