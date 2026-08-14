ASEAN Cup 2026: Tuyển Việt Nam sẵn sàng cho thử thách tại Malaysia

Ngay sau khi đặt chân đến Malaysia chuẩn bị cho trận Bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026, chiều 14/8, Đội tuyển quốc gia Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên tại sân tập Kelab Aman ở trung tâm thủ đô Kuala Lumpur.



Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, nhằm giúp các cầu thủ mau chóng hồi phục thể trạng sau chuyến bay, Huấn luyện viên trưởng Kim Sang-Sik chủ động giảm khối lượng vận động, tập trung vào các bài thả lỏng và chia nhóm phối hợp nhỏ trong phạm vi hẹp. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, bài tập còn giúp các tuyển thủ nhanh chóng thích nghi với khí hậu nóng ẩm đặc trưng tại Kuala Lumpur.



Ông Trần Anh Tú - Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) kiêm Trưởng đoàn - cho biết dù hành trình di chuyển có thể gây mệt mỏi, nhưng đội tuyển đã chuẩn bị kỹ lưỡng để các cầu thủ phục hồi thể lực nhanh chóng, giúp toàn đội bước vào buổi tập với không khí phấn khởi và thể trạng tốt.



Công tác chuẩn bị cho chiến dịch ASEAN Cup lần này đã được triển khai từ ngày 12/6 với khối lượng công việc khổng lồ từ hậu cần, ăn ở, đến di chuyển nhằm đảm bảo điều kiện tốt nhất cho thầy trò Huấn luyện viên Kim Sang Sik.

VFF cũng đã chủ động lựa chọn các sân tập ở vị trí thuận lợi, gần nơi lưu trú để đảm bảo chất lượng chuyên môn mà không khiến cầu thủ phải di chuyển quá xa.



Về việc làm quen với điều kiện thi đấu tại Malaysia, đặc biệt là mặt sân cỏ lá gừng vốn khác biệt với phần lớn các sân cỏ tại Việt Nam, ông Trần Anh Tú cho biết các cầu thủ chuyên nghiệp đã có kinh nghiệm thích nghi vì mặt sân này tương tự với sân vận động Bình Dương.

Ban huấn luyện cùng các trợ lý cũng đã hướng dẫn rất chi tiết cho cầu thủ từ những việc nhỏ nhất như lựa chọn giày thi đấu phù hợp để không bị lạ lẫm khi thay đổi mặt cỏ mới.

Đội tuyển lần này được đánh giá sở hữu lực lượng mạnh hơn các giải trước nhờ sự góp mặt của các cầu thủ nhập tịch, giúp gia tăng đáng kể sức mạnh chuyên môn.



Trước lịch thi đấu có quãng nghỉ dài hơn 10 ngày tại vòng bảng, ông Trần Anh Tú nhận định đây là một thuận lợi lớn để các cầu thủ hồi phục chấn thương và thể trạng.

Dù nhịp độ thi đấu có thể bị ảnh hưởng bởi quãng nghỉ này, nhưng Huấn luyện viên trưởng và ban huấn luyện đã có những bài tập chuyên biệt để khắc phục và duy trì phong độ cho toàn đội.



Bên cạnh đó, ông Trần Anh Tú khẳng định ban huấn luyện luôn dành sự tin tưởng tuyệt đối vào các trụ cột như Quang Hải và tin rằng các tính toán chiến thuật hợp lý của Huấn luyện viên Kim Sang-Sik sẽ giúp các trụ cột phát huy tối đa khả năng.

Yếu tố cốt lõi và quan trọng nhất xuyên suốt hành trình của đội tuyển chính là tinh thần đoàn kết và ý chí quyết chiến quyết thắng vì màu cờ sắc áo./.

Tuyển Việt Nam giành vé vào bán kết, vì sao ông Kim Sang-sik vẫn không vui? Tại lượt trận cuối vòng bảng ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam trên sân nhà đã có chiến thắng 3-1 trước Campuchia để giữ vững ngôi đầu bảng, qua đó tiến vào vòng bán kết của giải đấu năm nay.

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