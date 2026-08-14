ASEAN Cup 2026: Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia đối mặt sức ép chưa từng có

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir đang chịu sức ép từ một bộ phận người hâm mộ và một số nhân vật có tiếng nói sau khi đội tuyển Indonesia bị loại sớm tại ASEAN Cup 2026.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, một kiến nghị công khai vừa xuất hiện trên nền tảng Change.org, kêu gọi ông Erick Thohir chấm dứt việc đồng thời giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia và Chủ tịch PSSI.

Những người khởi xướng cho rằng việc một cá nhân đứng đầu cả cơ quan quản lý nhà nước về thể thao và tổ chức điều hành bóng đá quốc gia có thể dẫn đến nguy cơ xung đột lợi ích, tập trung quyền lực và ảnh hưởng tới tính độc lập trong hoạch định chính sách thể thao.

Bản kiến nghị đưa ra 5 yêu cầu, trong đó có việc chấm dứt tình trạng kiêm nhiệm, đề nghị ông Erick Thohir từ chức Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao, đồng thời từ chức Chủ tịch PSSI theo quy định của tổ chức này.

Những người khởi xướng cũng đề nghị Tổng thống Indonesia đánh giá toàn diện hiệu quả công tác của ông trên cương vị Bộ trưởng, đồng thời yêu cầu PSSI rà soát hoạt động lãnh đạo, chính sách và các mục tiêu phát triển bóng đá quốc gia.

Làn sóng phản ứng càng được chú ý sau màn trình diễn không như kỳ vọng của đội tuyển Indonesia tại ASEAN Cup 2026. Một số nhân vật có tiếng nói tại Indonesia đã công khai yêu cầu lãnh đạo PSSI chịu trách nhiệm về kết quả của đội tuyển.

Chính trị gia Akbar Faizal cho rằng ông Erick Thohir nên từ chức để thể hiện trách nhiệm trước người hâm mộ và bóng đá Indonesia. Theo ông, trách nhiệm không chỉ thuộc về Chủ tịch PSSI mà còn thuộc về toàn bộ ban lãnh đạo liên đoàn.

Trong khi đó, những người ủng hộ kiến nghị trên Change.org đang kêu gọi người hâm mộ ký tên nhằm đưa yêu cầu tới các cơ quan quản lý và lãnh đạo cấp cao của Indonesia.

Tranh cãi hiện nay tập trung vào cả kết quả của đội tuyển quốc gia và vấn đề quản trị bóng đá, trong bối cảnh Erick Thohir đồng thời giữ vai trò quan trọng trong bộ máy quản lý thể thao Indonesia và PSSI.

Tuy nhiên, hiện chưa thể khẳng định kiến nghị trên sẽ dẫn tới bất kỳ thay đổi chính thức nào đối với các chức vụ của ông Erick Thohir./.

Đội tuyển Việt Nam cố gắng hết mình để bảo vệ thành công chức vô địch Phát biểu trước buổi tập, trung vệ Nguyễn Thành Chung cho biết đội tuyển Việt Nam luôn dành sự tôn trọng tuyệt đối cho đối thủ và cố gắng hết mình để bảo vệ thành công chức vô địch.