Malaysia quyết gây bất ngờ trước đội tuyển Việt Nam dù khủng hoảng lực lượng

Trước trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 gặp đội tuyển Việt Nam trên sân vận động Kuala Lumpur (KLFA) tối 16/8, đội tuyển Malaysia đang đối mặt với nhiều khó khăn về lực lượng, song vẫn quyết tâm tận dụng lợi thế sân nhà và tinh thần chiến đấu để tạo bất ngờ trước nhà đương kim vô địch.



Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, trong những ngày chuẩn bị cho trận đấu, nhiều cầu thủ Malaysia thừa nhận sức mạnh của đội tuyển Việt Nam và cảnh báo các đồng đội cần duy trì sự tập trung cao độ.

Tiền đạo cánh Faisal Halim cho rằng Việt Nam là đối thủ rất mạnh, đồng thời kêu gọi Malaysia tạm gác thứ hạng và danh tiếng của đối phương để tập trung tối đa vào màn trình diễn trên sân. Theo Faisal Halim, nếu thi đấu với sự gắn kết và nỗ lực cao nhất, Malaysia vẫn có cơ hội cạnh tranh tấm vé vào chung kết.



Trong khi đó, tiền vệ Afiq Fazail đặt niềm tin vào sức trẻ và khát vọng thể hiện của các cầu thủ mới. Dù đánh giá cao đội tuyển Việt Nam, nhưng Afiq vẫn tin Malaysia có thể giành chiến thắng 2-0.

Tiền đạo Bergson da Silva cũng kỳ vọng đội chủ nhà có thể tạo ra cách biệt tương tự, thậm chí 3-0.



Tuy nhiên, Malaysia đang chịu tổn thất đáng kể về nhân sự. Các tiền vệ Endrick Dos Santos và Aliff Haiqal Lau đều không thể thi đấu do chấn thương, trong khi hai cầu thủ chạy cánh Mohamadou Sumareh và Engku Nur Shakir vẫn chưa chắc chắn về khả năng ra sân.

Tiền vệ Wan Kuzain cũng phải trở về câu lạc bộ Sporting JAX tại Mỹ sau khi được triệu tập trở lại để thi đấu tại USL Championship.



Do ASEAN Cup diễn ra ngoài lịch thi đấu chính thức của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), các câu lạc bộ có quyền thu hồi cầu thủ ngay cả khi giải đấu đang diễn ra.

Malaysia cũng không thể đăng ký bổ sung cầu thủ mới cho phần còn lại của giải đấu, khiến Huấn luyện viên tạm quyền Tan Cheng Hoe buộc phải dựa vào lực lượng hiện có.



Khu vực trung tuyến là nơi chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất. Trong sơ đồ 4-3-3, Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe hiện chỉ còn 4 lựa chọn cho các vị trí tiền vệ trung tâm gồm Ziad El-Basheer, Sergio Aguero, Ibrahim Manusi và Daryl Sham George.

Một số cầu thủ như trung vệ Aysar Hadi Sapri và tiền đạo Paulo Josue có thể được bố trí chơi lùi sâu, nhưng nhà cầm quân Malaysia tỏ ra thận trọng với việc xáo trộn đội hình quá mức.



Dù vậy, Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe khẳng định Malaysia sẽ không lấy những khó khăn về lực lượng làm lý do bào chữa. Ông tin rằng các cầu thủ dự bị đã có sự chuẩn bị tốt về tâm lý và thể lực, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu về chiến thuật, kỷ luật phòng ngự và khả năng tập trung đối với bất kỳ cầu thủ nào được lựa chọn.



Thủ thành Azri Ghani, người đã có 2 trận giữ sạch lưới và chỉ để thủng lưới 3 bàn sau 4 lần ra sân, cũng đặt niềm tin vào hệ thống phòng ngự của Malaysia.

Theo anh, tất cả các cầu thủ được triệu tập đều có năng lực và việc đội tuyển giành quyền vào bán kết cho thấy nỗ lực của toàn đội, trong bối cảnh giải đấu diễn ra ngay trong giai đoạn nghỉ giữa mùa.



Trước trận bán kết với Việt Nam, các cựu binh Malaysia như thủ môn Syihan Hazmi và tiền vệ Safawi Rasid kêu gọi toàn đội giữ vững tinh thần chiến đấu và không bỏ cuộc.

Malaysia được kỳ vọng sẽ tận dụng tối đa lợi thế sân nhà để tạo lợi thế ở trận lượt đi, trước khi hai đội bước vào trận lượt về tại sân vận động Mỹ Đình vào tối 19/8./.

"Đội tuyển Việt Nam luôn tôn trọng đối thủ và sẽ chiến đấu hết mình" Tiến Anh khẳng định tuyển Việt Nam đang dành sự tập trung cao nhất cho cuộc đối đầu Malaysia ở bán kết ASEAN Cup 2026, đồng thời nhấn mạnh tinh thần đoàn kết là một trong những điểm mạnh của đội.

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