CHUYỆN TUẦN QUA: UAV khiến hoạt động tại sân bay Tân Sơn Nhất đình trệ, lỗ hổng an ninh lộ diện

Từ sự cố UAV tại Tân Sơn Nhất, bài toán bảo đảm an toàn hàng không đòi hỏi tư duy quản lý phải đi trước rủi ro thay vì chạy theo ứng phó bị động trong kỷ nguyên công nghệ.

Sự cố UAV uy hiếp an toàn tại sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh đã làm lộ rõ lỗ hổng lớn trong công tác an ninh hàng không. Nguyên nhân chính là công nghệ phát triển quá nhanh, khiến bất kỳ ai cũng dễ dàng sở hữu các thiết bị bay này. Sự phổ cập nhanh chóng đó cho thấy hệ thống quản lý hiện tại đang thực sự tụt hậu so với tốc độ thay đổi của xã hội.

Hệ quả của sự chậm trễ này là cách ứng phó của ngành hàng không với UAV vẫn chỉ mang tính bị động và chắp vá. Việc phát hiện vật thể bay trái phép hiện phụ thuộc rất lớn vào quan sát trực quan của phi công cùng lực lượng kiểm soát không lưu. Tuy nhiên, khi các UAV ngày càng nhỏ gọn, lớp phòng thủ thủ công này chắc chắn không thể đảm bảo được an toàn tuyệt đối.

Để giải quyết triệt để vấn đề, chúng ta cần thay đổi tư duy sang hướng phòng ngừa chủ động bằng các giải pháp công nghệ cao. Các thiết bị bay phải được kiểm soát ngay từ nguồn, đồng thời sân bay cần trang bị hệ thống nhận diện và vô hiệu hóa UAV tức thời. Nhìn rộng ra, đây chính là bài toán chung về cách con người quản lý công nghệ trong kỷ nguyên hiện đại./.