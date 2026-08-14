Có 21 chuyến bay bị ảnh hưởng bởi diều gắn đèn thả gần Sân bay Tân Sơn Nhất

Liên quan đến thông tin về 3 chiếc diều gắn đèn thả khu vực lân cận Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vào tối 13/8, thống kê của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cho thấy, có 21 chuyến bay đã bị ảnh hưởng.

Cụ thể, theo báo cáo nhanh của Công ty Quản lý bay miền Nam, khoảng 19h40 ngày 13/8, các đơn vị điều hành bay tiếp nhận thông tin về vật thể nghi là thiết bị bay không người lái xuất hiện tại khu vực hướng Tham Lương. Tại thời điểm ban đầu, vị trí và độ cao của vật thể chưa được xác định chính xác.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Kiểm soát tiếp cận-Tại sân Tân Sơn Nhất đã khẩn trương trao đổi, xác minh thông tin với các đơn vị liên quan, đồng thời kiểm tra tình hình thông qua các tổ bay đang hoạt động trong khu vực. Tại thời điểm này, hoạt động bay tại Tân Sơn Nhất vẫn được duy trì và theo dõi chặt chẽ.

Đến khoảng 20h02, thông tin về vật thể bay tiếp tục được cập nhật, xác định xuất hiện tại khu vực phường Tây Thạnh. Trước nguy cơ có thể ảnh hưởng đến hoạt động bay, Cảng vụ Hàng không miền Nam đã yêu cầu tạm dừng cất, hạ cánh tại Tân Sơn Nhất để các lực lượng liên quan tiếp tục xác minh, đánh giá tình hình.

Thực hiện phương án bảo đảm an toàn, các tàu bay đang trên hành trình đến Tân Sơn Nhất đã được Trung tâm cơ sở Kiểm soát tiếp cận-Tại sân Tân Sơn Nhất tổ chức bay chờ phù hợp; các tàu bay chuẩn bị khởi hành được tạm thời giữ lại dưới mặt đất, đồng thời phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Cảng vụ Hàng không miền Nam, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và các cơ quan, đơn vị liên quan để liên tục cập nhật thông tin, đánh giá tình hình và điều hành hoạt động bay phù hợp.

Đến khoảng 20h16, sau khi có thông tin cho phép tiếp tục khai thác, hoạt động cất, hạ cánh tại Tân Sơn Nhất được khôi phục. Các chuyến bay khởi hành tiếp tục được điều hành theo phương án khai thác; Trung tâm Kiểm soát tiếp cận-Tại sân Tân Sơn Nhất vẫn tiếp tục phối hợp với các tổ bay để cập nhật tình hình thực tế tại khu vực.

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát tiếp cận-Tại sân Tân Sơn Nhất, trong thời gian có hoạt động của vật thể bay đã ảnh hưởng đến 21 chuyến bay tại Sân bay Tân Sơn Nhất.

Qua quá trình tiếp tục xác minh, đến khoảng 20h34, lực lượng chức năng xác nhận vật thể bay được phát hiện trước đó là ba chiếc diều có gắn đèn. Công an địa phương đã tiến hành lập biên bản và xử lý theo quy định. Công ty Quản lý bay miền Nam đã thông báo, phối hợp đầy đủ với các đơn vị liên quan.

Nhấn mạnh sự việc được xử lý theo nguyên tắc ưu tiên cao nhất là bảo đảm an toàn cho hoạt động bay, phía VATM cho biết khi xuất hiện thông tin về vật thể bay chưa xác định trong khu vực có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động hàng không, việc chủ động điều chỉnh hoạt động khai thác, tổ chức tàu bay bay chờ hoặc tạm thời giữ tàu bay dưới mặt đất là những biện pháp cần thiết nhằm phòng ngừa rủi ro.

“Trong hoạt động hàng không, ngay cả những vật thể tưởng như đơn giản như diều, khi xuất hiện tại khu vực có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động bay cũng có thể tạo ra nguy cơ đối với an toàn khai thác,” lãnh đạo VATM nhấn mạnh.

Nhìn nhận Sân bay Tân Sơn Nhất là một trong những cảng hàng không có mật độ khai thác cao, nằm trong khu vực đô thị đông dân cư, vì vậy, phía VATM cho rằng việc nâng cao ý thức cộng đồng về bảo đảm an toàn hàng không có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Tuy nhiên, phía Cục Hàng không Việt Nam cũng thừa nhận việc phát hiện và chế áp UAV hiện vẫn phụ thuộc nhiều vào quan sát thủ công do thiếu hệ thống thiết bị chuyên dụng, phát hiện, cảnh báo sớm, khả năng chế áp UAV trong trường hợp cần thiết.

Để tăng cường hiệu quả quản lý, giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các sự việc liên quan đến sự việc tàu bay không người lái (UAV) tại khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay của cảng hàng không và tạo thuận lợi hàng không, Cục Hàng không Việt Nam báo cáo Bộ Xây dựng kiến nghị Ủy ban Quốc gia về An ninh hàng không sớm thống nhất giao trách nhiệm chủ trì cho cơ quan, đơn vị trên địa bàn cảng hàng không trong tình huống có UAV xâm nhập trái phép, ảnh hưởng đến các hoạt động bay dân dụng.

Bên cạnh đó, Cục Hàng không Việt Nam cũng kiến nghị đầu tư trang bị hệ thống thiết bị chuyên dụng để phát hiện, cảnh báo sớm UAV và thiết bị chế áp UAV trong trường hợp cần thiết, không chỉ dừng lại ở mức độ xác minh bằng mắt thường hay thông báo thủ công như hiện nay; bổ sung, hoàn thiện các chế tài xử phạt hành chính và hình sự đủ mạnh đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tàu bay không người lái.

Các cơ quan của ngành Hàng không khuyến cáo, diều, drone, flycam và các phương tiện bay, vật thể có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động hàng không cần được sử dụng đúng quy định, tuyệt đối không hoạt động tại những khu vực có nguy cơ uy hiếp an toàn bay./.

Trước đó, tối ngày 11/8, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã phải 2 lần tạm dừng khai thác do phát hiện thiết bị UAV xuất hiện trái phép tại khu vực cận sân bay, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn hoạt động bay. Sự việc trên khiến trên hàng loạt các chuyến bay bị ảnh hưởng, bao gồm: 3 chuyến bay phải hạ cánh khẩn nguy do cạn nhiên liệu khi bay chờ; 24 chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh tại sân bay dự bị; 19 chuyến bay phải bay chờ trên không và 15 chuyến bay phải dừng chờ cất cánh.

Cục Hàng không: Cần đầu tư thiết bị chuyên dụng cảnh báo sớm, áp chế UAV Cục Hàng không Việt Nam thừa nhận việc phát hiện và chế áp UAV hiện vẫn phụ thuộc nhiều vào quan sát thủ công do thiếu hệ thống thiết bị chuyên dụng, phát hiện, cảnh báo sớm.