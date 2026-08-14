Dự án cao tốc Bến Lức-Long Thành sẽ thông xe toàn tuyến trong tháng Chín

Dự án đường cao tốc Bến Lức-Long Thành hiện đang được Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC - chủ đầu tư) và các nhà thầu đang khẩn trương triển khai các hạng mục còn lại để thông xe toàn tuyến trong tháng Chín tới đây.

Theo báo cáo của VEC, đến nay, các vướng mắc của dự án đã cơ bản được giải quyết, sản lượng thi công đạt 99% giá trị hợp đồng.

Lãnh đạo VEC cho biết hiện có gần 55/58km đã hoàn thành, trong đó có gần 30km đã được đưa vào khai thác tạm (từ nút giao cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương đến nút giao Nguyễn Văn Tạo và từ nút giao Phước An đến Quốc lộ 51 với toàn bộ 7/7 nút giao). Ngoài ra, 25km đã hoàn thành nhưng chưa khai thác do chưa có kết nối giao thông.

“Phần khối lượng còn lại tập trung chủ yếu ở gói thầu J3-1 (cầu Bình Khánh) và gói thầu XL-NG51 (nút giao QL51), dự kiến hoàn thành trong tháng Tám này. VEC và các nhà thầu đang khẩn trương triển khai các hạng mục còn lại để thông xe toàn tuyến vào tháng Chín tới,” lãnh đạo VEC nói thêm.

Phía VEC cũng nêu ra các vấn đề khó khăn của dự án này như: công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của địa phương còn chậm; nguồn vật liệu đất đắp, đá cấp phối, đá cho bê tông nhựa và bê tông ximăng khan hiếm cũng ảnh hưởng tới tiến độ các gói thầu.

Dự án đường bộ cao tốc Bến Lức-Long Thành có tổng chiều dài gần 58km đi qua địa phận 3 tỉnh, thành phố: Tây Ninh (gần 3km), Thành phố Hồ Chí Minh (hơn 26km) và thành phố Đồng Nai (gần 29km).

Tuyến cao tốc được đầu tư quy mô 4 làn xe cơ giới, 2 làn dừng khẩn cấp, vận tốc thiết kế 100km/h. Tổng mức đầu tư dự án là gần 29.600 tỷ đồng sử dụng từ 4 nguồn vốn: vốn vay ADB, vốn vay Jica, vốn đối ứng từ ngân sách nhà nước và vốn VEC tự thu xếp./.

5 hộ dân cuối cùng bàn giao mặt bằng thi công cao tốc Bến Lức-Long Thành 5 hộ cuối cùng trong phạm vi nút giao cao tốc Bến Lức-Long Thành và Quốc lộ 51 đã đồng thuận bàn giao mặt bằng phục vụ dự án; tạo tiền đề để nhà thầu tăng tốc thi công, sớm đưa dự án vào khai thác.