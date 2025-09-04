Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức căng bó cáp dây văng đầu tiên cầu Phước An

Sáng 4/9, Ban Quản lý dự án giao thông khu vực và chuyên ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Công ty cổ phần xây dựng và lắp máy Trung Nam (Trungnam E&C - thành viên của Trungnam Group) và các đơn vị liên quan đã tổ chức Lễ căng bó cáp dây văng đầu tiên của dự án cầu Phước An.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh việc căng bó cáp dây văng đầu tiên đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình thi công dự án Cầu Phước An.

Đây là quyết tâm của nhà thầu về đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm an toàn và chất lượng công trình, góp phần sớm hoàn thành dự án, kết nối các tuyến giao thông huyết mạch và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Toàn cảnh dự án cầu Phước An. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN).

Dự án cầu Phước An khi hoàn thành sẽ kết nối trực tiếp khu vực Cảng Cái Mép-Thị Vải (Thành phố Hồ Chí Minh) với cao tốc Bến Lức-Long Thành (Đồng Nai).

Công trình góp phần giảm tải áp lực cho tuyến Quốc lộ 51, đồng thời hoàn thiện hệ thống logistics quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực.

Dự án cầu Phước An có tổng chiều dài tuyến 4,38km, trong đó phần cầu chính dài 525m gồm 3 nhịp với kích thước 137,5 m+250 m+137,5 m.

Cầu chính được thiết kế với bề rộng 27m, cầu dẫn rộng 23,5m, quy mô 6 làn xe gồm 4 làn cơ giới và 2 làn hỗn hợp, đáp ứng tốc độ thiết kế 70km/h.

Công trình bảo đảm khổ thông thuyền cho tàu trọng tải 30.000 DWT, với bề rộng 135 m và tĩnh không 55 m lớn nhất Việt Nam, phù hợp tiêu chuẩn thông thuyền quốc tế. Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 4.879 tỷ đồng, dự án khởi công từ tháng 6/2023.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tham dự lễ căng bó cáp dây văng đầu tiên tại dự án cầu Phước An. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Ông Nguyễn Văn Trình, Giám đốc Ban Quản lý dự án Giao thông khu vực và Chuyên ngành Nông nghiệp Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết hiện dự án thi công cầu Phước An đang vượt tiến độ thi công theo kế hoạch là 6 tháng, theo tiến độ này dự sẽ hoàn thành công trình vào cuối năm 2026 (dự kiến ban đầu sẽ hoàn thành vào tháng 5/2027).

Tính đến tháng 9/2025, dự án đã giải ngân được 357,21 tỷ đồng, đạt 21,85% kế hoạch vốn năm 2025. Dự án được chia thành 5 gói thầu xây lắp chính. Gói thầu số 38 phần cầu dẫn tại phía phường Phú Mỹ, đến nay đã đạt giá trị thực hiện khoảng 63,93%. Nhà thầu đã hoàn thành kết cấu phần dưới ở nhiều vị trí, và đang tiến hành thi công dầm SuperT và bản mặt cầu.

Cũng theo Quản lý dự án Giao thông khu vực và Chuyên ngành Nông nghiệp Bà Rịa-Vũng Tàu, hiện phần đất của dự án cầu Phước An thuộc địa phận phường Phú Mỹ đã hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Đối với khu vực Đồng Nai, công tác này đã hoàn thành 3,82ha trong tổng số 6,73ha, đáp ứng đủ diện tích cho nhà thầu thi công cầu chính. Phần còn lại 2,91ha đang tiếp tục được triển khai, bao gồm cả việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để phục vụ đường công vụ và bảo trì công trình sau này.

Ban Quản lý dự án đang tích cực phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Nhơn Trạch và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai để hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trong quý 3/2025.

Đồng thời, các cơ quan chức năng cũng đang làm việc với Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu để cấp phép thi công trên luồng hàng hải, đảm bảo an toàn cho giao thông thủy./.