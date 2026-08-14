Vé bay dịp nghỉ lễ 2/9: Chiều đi còn nhiều chỗ, lúc về mức giá khá cao

Chỉ còn khoảng nửa tháng nữa sẽ đến kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày (từ ngày 28/8-2/9), đến thời điểm này, các hãng hàng không đã tăng cường nhiều chuyến bay và tải cung ứng nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Giá vé có sự “lệch đầu”

Khảo sát trên các trang bán vé của hãng bay Việt Nam cho thấy, ngày 28/8 (ngày làm việc cuối cùng trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ 2/9 kéo dài 5 ngày) cho thấy trên trục đường bay Hà Nội-Phú Quốc, Vietjet có giá dao động từ khoảng 1,9-2,4 triệu đồng/chiều và còn nhiều vé bay trải dài trong nhiều khung giờ trong ngày. Vietnam Airlines nhỉnh hơn với giá vé 2,5-4,5 triệu đồng/chiều; với vé phổ thông đặc biệt và thương gia, số lượng ghế ngồi còn rất ít.

Trên chặng Hà Nội-Đà Nẵng, giá vé của các hãng bay có mức tương đồng nhau và số lượng chuyến bay khá nhiều cũng như nguồn cung vé lớn để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách. Cụ thể, Vietnam Airlines khai thác tới 26 chuyến bay và mức giá dao động từ 2,2-2,5 triệu đồng/chiều, lượng ghế vẫn còn dồi dào. Vietjet khai thác 13 chuyến và giá vé hơn 2,2-2,3 triệu đồng/chiều; Sun PhuQuoc Airways giá thấp nhất với hơn 2,1 triệu đồng/chiều.

Đường bay Hà Nội-Nha Trang, Vietnam Airlines mở bán giá hơn 2,6 triệu đồng/chiều; Vietjet Air gần 2 triệu đồng và Sun PhuQuoc Airways giá từ 2,1-2,3 triệu đồng/chiều.

Chặng bay Thành phố Hồ Chí Minh-Đà Nẵng, giá vé của hãng Sun PhuQuoc Airways từ 2-2,2 triệu đồng; Vietjet giá dao động từ 1,6-1,9 triệu đồng/chiều; Vietnam Airlines từ 2,1-2,5 triệu đồng/chiều.

Thành phố Hồ Chí Minh-Nha Trang giá vé tương đối rẻ khi Vietnam Airlines mở bán chỉ từ khoảng 1,4 triệu đồng/chiều; Sun PhuQuoc Airways có mức giá cao hơn là hơn 2,3 triệu đồng/chiều; Vietjet chỉ khai thác một chuyến duy nhất và mức giá chỉ từ 1,6 triệu đồng/chiều.

Chiều ngược lại, ngày 2/9 (ngày cuối của kỳ nghỉ lễ), chặng Phú Quốc-Hà Nội, vé bay phổ thông của Sun PhuQuoc Airways khá cao với mức 3,5 triệu đồng/chiều và còn rất ít chỗ các chuyến bay trong ngày, nếu khách chọn bay đêm giá vé sẽ thấp hơn từ 300.000-1 triệu đồng/chiều.

Trên hành trình này, Vietnam Airlines chỉ khai thác một chuyến với vé phổ thông hơn 2,8 triệu đồng/chiều, vé phổ thông đặc biệt còn ít chỗ, trong khi ghế thương gia đã hết sạch. Hành khách chọn bay một điểm dừng tại Thành phố Hồ Chí Minh và tiếp tục nối chuyến về Hà Nội vé bay có giá lên tới khoảng 4,4 triệu đồng/chiều. Vietjet khai thác khá nhiều số lượng chuyến bay trên chặng này và mức giá vừa túi tiền hành khách, chỉ dao động từ 2,1-3 triệu đồng/chiều.

Đường bay Đà Nẵng-Hà Nội, giá vé Sun PhuQuoc Airways từ 2-2,4 triệu/chiều; Vietnam Airlines 2,1-2,4 triệu/chiều, đặc biệt một số chặng bay vào trưa và khung giờ chiều đã không còn vé phổ thông mở bán. Vietjet Air bay sáng sớm giá rẻ là 1,7 triệu đồng và khoảng 2,3 triệu đồng/chiều trong các khung giờ còn lại trong ngày.

Hành khách làm thủ tục chuyến bay tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Chặng Nha Trang-Hà Nội, giá vé khá khan hiếm khi Sun PhuQuoc Airways chỉ còn mở bán rất ít ghế phổ thông với mức giá 2,6-2,9 triệu đồng/chiều; Vietnam Airlines giá từ 2,9-3,7 triệu đồng/chiều, Vietjet mở bán khoảng 2,5-3,5 triệu đồng/chiều.

Đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân và hãng bay, Cục Hàng không Việt Nam đã có quyết định điều chỉnh tham số điều phối lượt cất, hạ cánh (slot bay) tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài trong dịp nghỉ lễ 2/9 này.

Cụ thể, từ ngày 24/8-6/9/2026, hai cảng hàng không lớn nhất cả nước sẽ được điều chỉnh tham số điều phối tại khu vực nhà ga đi nội địa lên 17 chuyến/giờ; khu vực đường cất, hạ cánh và dịch vụ điều hành bay vào các khung giờ từ 6h đến 23h59 từ 42 chuyến/giờ lên 44 chuyến/giờ.

Ông Uông Việt Dũng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết việc triển khai điều chỉnh lượt cất, hạ cánh tại Sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất được Cục Hàng không Việt Nam phát triển theo hướng linh hoạt, hiệu quả, tiết kiệm qua đó nhanh chóng năng lực khai thác thực tế, tối ưu hóa giờ khung cao điểm, góp phần nâng cao năng lực khai báo và duy trì tính chất dịch vụ hành khách cao điểm nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Hãng bay tăng chuyến

Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco) sẽ bổ sung 60.000 chỗ trong dịp Quốc khánh 2/9, nâng tổng tải cung ứng lên gần 725.000 chỗ trên toàn mạng bay để phục vụ lượng khách tăng cao trong kỳ nghỉ lễ.

Theo đó, Vietnam Airlines Group sẽ khai thác hơn 3.600 chuyến bay trong giai đoạn này, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn lực bổ sung được ưu tiên cho các chặng giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và những điểm đến có lượng khách lớn như Đà Nẵng, Cam Ranh, Huế, Đà Lạt, Phú Quốc...

“Sau mùa hè, thị trường hàng không nội địa vẫn duy trì đà tăng khi dịp Quốc khánh 2/9 là đợt nghỉ dài trong năm. Xu hướng du lịch ngắn ngày kết hợp thăm thân trong dịp lễ ngày càng rõ nét, khiến lượng đặt chỗ trên nhiều chặng bay tăng nhanh ngay từ đầu tháng 8. Việc bổ sung tải từ sớm giúp Vietnam Airlines mở rộng lựa chọn cho hành khách trên các đường bay có lượng khách lớn, góp phần ổn định nguồn cung của thị trường,” đại diện Vietnam Airlines cho biết.

Nhìn nhận việc tăng tải được triển khai trong bối cảnh chi phí khai thác của ngành hàng không vẫn ở mức cao, đặc biệt là giá nhiên liệu bay, phía Vietnam Airlines sắp xếp đội tàu bay và nguồn lực để tăng chuyến trên nhiều đường bay trọng điểm, bảo đảm khai thác phục vụ đi lại của người dân.

Hãng hàng không Vietjet dự kiến bổ sung 82.000 chỗ, tương đương 400 chuyến bay trên các đường bay trong nước và quốc tế. Ước tính trong thời gian từ 26/8-5/9/2026, Vietjet sẽ cung cấp hơn 4.400 chuyến bay đáp ứng nhu cầu đi lại, du lịch, thăm thân của người dân và du khách trong kỳ nghỉ.

Máy bay của các Hãng hàng không Việt Nam cất, hạ cánh tại Sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Các chuyến bay tăng cường tập trung trên những đường bay kết nối Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội với các trung tâm kinh tế, du lịch và điểm đến được yêu thích như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Huế, Đà Lạt…, mang đến thêm nhiều lựa chọn về thời gian và hành trình cho hành khách trong giai đoạn cao điểm.

Trước nhu cầu đi lại được dự báo tăng cao trong kỳ nghỉ Quốc khánh, đặc biệt trên các đường bay kết nối các thành phố lớn với các điểm đến du lịch, Vietjet chủ động bố trí đội tàu bay, nguồn lực khai thác và tăng cường nhân sự tại các sân bay, sẵn sàng phục vụ hành khách trong những ngày cao điểm.

Các hãng hàng không cũng khuyến cáo, trong dịp cao điểm lễ 2/9, lượng khách tại các sân bay dự kiến tăng cao, hãng hàng không đã chủ động tăng cường nguồn lực và bổ sung nhân sự để hỗ trợ hành khách làm thủ tục nhanh chóng, thuận tiện. Hành khách cũng có thể tiết kiệm thời gian bằng cách làm thủ tục trực tuyến qua ứng dụng của hãng hoặc VNeID trước chuyến bay để có kỳ nghỉ lễ trọn vẹn, an toàn và thuận lợi./.

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