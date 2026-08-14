Việt Nam và Ấn Độ vươn lên trên bản đồ hàng không châu Á-Thái Bình Dương

Các dự án sân bay quy mô lớn đang được triển khai tại châu Á-Thái Bình Dương sẽ góp phần thúc đẩy lưu lượng hàng không, trong đó Việt Nam và Ấn Độ nổi lên là những thị trường có tiềm năng lớn.

Phóng viên TTXVN tại châu Á dẫn bài bình luận đăng trên The Business Times (Singapore) ngày 14/8, cho biết khu vực châu Á-Thái Bình Dương được dự báo sẽ là thị trường hàng không lớn nhất và tăng trưởng nhanh nhất trong những thập niên tới. Nhiều dự án sân bay quy mô lớn đang được xúc tiến tại Hàn Quốc, Australia, Trung Quốc, Ấn Độ và các nước Đông Nam Á như Việt Nam, Indonesia và Philippines.



Sân bay quốc tế Long Thành là một trong những dự án đáng chú ý. Sân bay dự kiến đi vào hoạt động cuối năm 2026, với công suất ban đầu 25 triệu lượt hành khách/năm. Tổng vốn đầu tư khoảng 16 tỷ USD và sau khi hoàn thành giai đoạn cuối sau năm 2035, Long Thành dự kiến đạt công suất 100 triệu lượt hành khách/năm.



Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường có tiềm năng lớn nhất Đông Nam Á về lượng khách quốc tế đến và nhu cầu đi lại của người dân. Việt Nam có kế hoạch nâng số sân bay lên khoảng 30 vào năm 2030 nhằm đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế tăng trưởng nhanh. Đáng chú ý, trong hai tháng qua, Việt Nam đã vượt Thái Lan trở thành thị trường hàng không lớn thứ hai Đông Nam Á về năng lực vận chuyển.



Theo bài viết, cùng với việc tiếp tục mở rộng đội bay và mạng đường bay của Vietnam Airlines, sân bay Long Thành có khả năng trở thành một trung tâm trung chuyển mới.



Ấn Độ cũng là thị trường có tiềm năng rất lớn và đang trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng hàng không tại châu Á-Thái Bình Dương. Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), Ấn Độ hiện là thị trường hàng không đơn lẻ lớn thứ ba thế giới.

Năm 2024, nước này ghi nhận 174 triệu lượt hành khách trên các chuyến bay nội địa và quốc tế khởi hành từ Ấn Độ. Số chuyến bay tăng từ khoảng 800.000 chuyến năm 2015 lên 1,8 triệu chuyến năm 2024.

Nhà ga chính Sân bay quốc tế Navi Mumbai, Ấn Độ.

Ấn Độ cũng đang đầu tư các dự án sân bay lớn. Sân bay mới tại Mumbai đã khai trương năm 2025 và dự kiến đạt công suất 90 triệu lượt hành khách/năm vào năm 2032 sau khi hoàn thành ba giai đoạn.

Việc điều chỉnh chiến lược để thu hút các chuyến bay nối chuyến và nới lỏng quy định thị thực có thể tạo điều kiện để Ấn Độ hình thành một trung tâm trung chuyển hàng không lớn.



Trong khi đó, Singapore và Hong Kong (Trung Quốc) vẫn giữ lợi thế đáng kể nhờ vị trí, cơ sở hạ tầng và các hãng hàng không có mạng lưới quốc tế rộng. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh của các thị trường như Việt Nam và Ấn Độ đang mở ra khả năng hình thành những trung tâm hàng không mới trong khu vực./.

Việt Nam là thị trường trọng điểm cho tăng trưởng hàng không chặng ngắn tại Đông Nam Á Thành công của ATR tại các thị trường như Nhật Bản và New Zealand cho thấy vai trò quan trọng của hàng không chặng ngắn trong việc thúc đẩy kết nối và phát triển kinh tế.