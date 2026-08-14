Nhật Bản nâng điều kiện khi xét thị thực nhân lực trình độ cao

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Chính phủ Nhật Bản dự kiến nâng ngưỡng thu nhập trong hệ thống xét điểm đối với người nước ngoài xin tư cách lưu trú Nhân lực chuyên môn trình độ cao, trong bối cảnh tiền lương và giá cả tại Nhật Bản đã tăng đáng kể kể từ khi hệ thống này được áp dụng năm 2012.

Theo kế hoạch, Bộ Tư pháp Nhật Bản sẽ sửa đổi các quy định liên quan sớm nhất trong tài khóa hiện nay. Việc điều chỉnh nhằm cập nhật tiêu chuẩn xét duyệt theo điều kiện kinh tế hiện tại, đồng thời chú trọng hơn đến năng lực và trình độ của người xin tư cách lưu trú.

Hiện nay, Bộ Tư pháp đánh giá người xin tư cách Nhân lực chuyên môn trình độ cao theo hệ thống tính điểm, dựa trên các tiêu chí như trình độ học vấn, thu nhập hằng năm, độ tuổi và kinh nghiệm làm việc. Người nộp đơn cũng có thể được cộng điểm theo một số tiêu chí khác, chẳng hạn năng lực tiếng Nhật.

Người đạt từ 70 điểm trở lên đủ điều kiện được cấp tư cách Nhân lực chuyên môn trình độ cao loại 1, với thời hạn lưu trú 5 năm. Những người hoạt động theo tư cách này trong một thời gian nhất định có thể đủ điều kiện chuyển sang Nhân lực chuyên môn trình độ cao loại 2.

Còn những người đạt từ 80 điểm trở lên còn được hưởng ưu đãi khi xin thường trú, trong đó thời gian cư trú cần thiết tại Nhật Bản được rút ngắn từ mức tiêu chuẩn về nguyên tắc là 10 năm xuống còn 1 năm.

Trong lần điều chỉnh này, Chính phủ đang xem xét nâng các ngưỡng thu nhập được sử dụng trong hệ thống tính điểm, đồng thời giảm số điểm được cấp đối với một số tiêu chí.

Chẳng hạn, theo hệ thống hiện hành, người nộp đơn từ 29 tuổi trở xuống, có thu nhập hằng năm 4 triệu yen (25.100 USD), được cộng thêm 10 điểm. Chính phủ đang xem xét nâng mức thu nhập cần thiết để được tính số điểm này.

Hệ thống tính điểm dành cho nhân lực trình độ cao được Nhật Bản đưa vào áp dụng từ năm 2012, nhưng phương pháp chấm điểm đến nay hầu như chưa có thay đổi lớn.

Trong khi đó, trong hơn một thập kỷ qua, giá cả và mức lương tại Nhật Bản đã tăng, khiến các tiêu chuẩn thu nhập hiện hành ngày càng không phản ánh đầy đủ điều kiện kinh tế thực tế.

Chính phủ cũng sẽ rà soát các tiêu chí cộng điểm. Số lượng tiêu chí này đã tăng dần qua nhiều năm theo đề xuất của các bộ, ngành khác nhau, trong khi một số tiêu chí ít được sử dụng và gây khó khăn cho việc thẩm định. Việc loại bỏ hoặc đơn giản hóa những tiêu chí ít cần thiết được kỳ vọng sẽ giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ.

Song song với việc điều chỉnh hệ thống nhân lực trình độ cao, Cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh và Lưu trú Nhật Bản cũng đang chuẩn bị siết điều kiện cấp tư cách cư trú không thời hạn (vĩnh trú).

Theo kế hoạch được công bố ngày 4/8, hướng dẫn mới có thể được sửa đổi sớm nhất vào tháng 10, trong đó người xin tư cách này về nguyên tắc sẽ phải có thu nhập ít nhất tương đương thu nhập bình quân hằng năm của các hộ gia đình Nhật Bản. Các tiêu chí liên quan đến “lợi ích quốc gia” cũng sẽ được làm rõ hơn.

Chính phủ Nhật Bản coi nhân lực nước ngoài có trình độ cao là nguồn lực quan trọng đối với đổi mới sáng tạo tại các doanh nghiệp và cơ sở nghiên cứu. Hiện khoảng 30.000 người nước ngoài đang cư trú tại Nhật Bản theo tư cách Nhân lực chuyên môn trình độ cao loại 1./.

Nhật Bản siết thị thực quản lý kinh doanh, nhiều người nước ngoài bị ảnh hưởng Với quy định mới nâng vốn tối thiểu lên 30 triệu yen, chỉ 4% người đang giữ thị thực quản lý kinh doanh đáp ứng điều kiện, làm dấy lên lo ngại về tương lai của nhiều người nước ngoài đang sống ở Nhật.