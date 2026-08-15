Bức tranh điểm chuẩn 2026: Phản ánh rõ nét kỳ vọng nghề nghiệp

Điểm chuẩn đại học năm nay đang hình thành một cụm ngành có sức hút tương đối đồng nhất: công nghệ-kỹ thuật-AI-dữ liệu-bán dẫn, gắn trực tiếp với nhu cầu nhân lực mới của nền kinh tế.

Điểm chuẩn đại học năm 2026 đã hoàn thiện bức tranh tuyển sinh với sự phân hóa ngày càng rõ giữa các nhóm ngành.

Một bên là công nghệ, trí tuệ nhân tạo, khoa học máy tính, kỹ thuật và một số ngành sư phạm, y khoa tiếp tục duy trì mức điểm rất cao, nhiều ngành tiệm cận hoặc chạm ngưỡng tuyệt đối.

Ở chiều ngược lại, một số ngành khoa học xã hội có mức điểm giảm đáng kể . Điểm chuẩn năm nay vì thế không chỉ cho thấy sự thay đổi của phổ điểm thi, mà còn phản ánh khá rõ những ưu tiên mới trong lựa chọn ngành nghề của thí sinh.

‎Đằng sau những con số sát ngưỡng điểm tuyệt đối là một thông điệp khá rõ: thí sinh đang nhìn nhiều hơn vào triển vọng nghề nghiệp sau bốn năm đại học. AI, dữ liệu, bán dẫn, an toàn thông tin, tự động hóa… được xem là những lĩnh vực có nhu cầu nhân lực cao, gắn với quá trình chuyển đổi số và phát triển công nghiệp công nghệ cao. Và khi kỳ vọng việc làm tăng, mức độ cạnh tranh đầu vào cũng tăng theo./.