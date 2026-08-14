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Thi lại tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang: Ngày đầu tiên diễn ra nghiêm túc

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết ngày đầu tiên của đợt thi lại Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 tại điểm thi Trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang đã diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Hà An
Lực lượng an ninh thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự tại điểm thi trường Chuyên Tuyên Quang. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)
Lực lượng an ninh thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự tại điểm thi trường Chuyên Tuyên Quang. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày đầu tiên của đợt thi lại Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 tại điểm thi Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Dù thời tiết Tuyên Quang có mưa nhưng thí sinh vẫn đến dự thi đúng giờ và đầy đủ. Tổng số thí sinh dự thi môn Ngữ văn là 324/324 em, tổng số thí sinh dự thi môn Toán là 326/326 em, đạt tỷ lệ 100%.

Ngày thi đầu tiên không có cán bộ, thí sinh vi phạm quy chế thi.

Theo đánh giá của các giáo viên, đề thi lần này bám sát định hướng của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, có cấu trúc, phạm vi kiến thức và mức độ khó tương đồng với đề thi của đợt thi ngày 11/12/6/2026.

Sáng mai, các em sẽ dự thi môn thi tự chọn./.

(Vietnam+)
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