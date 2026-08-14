Nhiều thí sinh đánh giá đề Toán kỳ thi lại tại Tuyên Quang có độ khó khá cao

Chiều 14/8, 326 thí sinh tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang kết thúc bài thi môn Toán trong kỳ thi lại tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 với thời gian làm bài 90 phút.

Kết thúc môn thi Toán, nhiều thí sinh đánh giá đề thi lần này có độ khó cao hơn lần thi trước.

Ngay từ đầu giờ chiều, đông đảo phụ huynh đã đưa con đến điểm thi. Các thí sinh nhanh chóng bước vào khu vực thi, tranh thủ kiểm tra lại giấy tờ và đồ dùng cần thiết trước giờ làm bài. Nhiều phụ huynh vẫn ở lại khu vực ngoài cổng trường sau khi các thí sinh bước vào khu vực thi.

Anh T.Q.Đ có con trai dự thi tại kỳ thi lại tốt nghiệp học tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang chia sẻ sau khi có kế hoạch tổ chức thi lại, gia đình chủ yếu động viên tinh thần cháu bình tĩnh, tập trung ôn thi để đạt được kết quả tốt nhất.

Kết thúc môn thi Toán, nhiều thí sinh đánh giá đề thi lần này có độ khó cao hơn lần thi trước.

Theo thí sinh T. Đ. A, trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang, đề thi lần này rất khó, với thời gian 90 phút không thể làm hết được. Thí sinh T.Đ.A dự kiến được hơn 8 điểm với môn thi này.

Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang, buổi thi môn Toán có 326/328 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99,39%. Buổi thi diễn ra theo đúng lịch thi, thời gian biểu của bài thi; quá trình diễn ra an toàn, nghiêm túc đúng quy chế thi, không có cán bộ làm thi, thí sinh vi phạm quy chế thi.

Kỳ thi lại được tổ chức tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang, phường Minh Xuân, với 15 phòng thi. Số báo danh và dữ liệu phòng thi của kỳ thi chính thức được giữ nguyên.

Tỉnh Tuyên Quang đã huy động 175 lượt người tham gia các khâu coi thi, chấm thi, in sao và vận chuyển đề thi. Riêng tại Điểm thi Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang có 70 người, gồm lãnh đạo điểm thi, thư ký, giám thị, công an, y tế và bảo vệ.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện ở tất cả các khâu, từ chuẩn bị, coi thi, chấm thi đến xét công nhận tốt nghiệp, bảo đảm thực hiện đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sáng 15/8, các thí sinh tiếp tục thi các môn tự chọn và đây cũng là buổi thi cuối cùng trong kỳ thi lại tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026./.

Thi lại tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang: Ngày đầu tiên diễn ra nghiêm túc Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết ngày đầu tiên của đợt thi lại Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 tại điểm thi Trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang đã diễn ra an toàn, nghiêm túc.