Sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục tại Lạng Sơn phù hợp với đặc thù miền núi

Ngày 15/8, tại Trường Trung học cơ sở Hoàng Đồng, phường Tam Thanh (Lạng Sơn), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng đoàn công tác đã thăm, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Trao quà và chia sẻ với những khó khăn, thiếu thốn của học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Mỗi em có một hoàn cảnh khác nhau, điều kiện học tập, sinh hoạt còn nhiều khó khăn song điều đáng quý là các em luôn cố gắng, nỗ lực vươn lên.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhắn nhủ: “Hoàn cảnh hôm nay không quyết định tương lai ngày mai. Vì vậy, các cháu hãy luôn chăm ngoan, học tốt, kính trọng ông bà, cha mẹ, thầy cô; đoàn kết, yêu thương bạn bè; giữ gìn bản sắc văn hóa quê hương; luôn tin vào bản thân, có nghị lực và không ngừng cố gắng để thực hiện những ước mơ của mình.”

Năm học mới đang đến gần, với nhiều nhiệm vụ và yêu cầu mới đặt ra đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, cấp ủy, chính quyền tỉnh Lạng Sơn tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và các luật, nghị quyết của Quốc hội về giáo dục và đào tạo; sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục phù hợp với đặc thù miền núi, biên giới.

Tỉnh ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới và đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, để mọi trẻ em đều được quan tâm, có cơ hội học tập và phát triển.

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục quan tâm phát triển giáo dục nghề nghiệp gắn với nhu cầu việc làm và phát triển kinh tế-xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; mở rộng hợp tác, hội nhập quốc tế về giáo dục và đào tạo. Đồng thời, chăm lo xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục vững vàng về phẩm chất, giỏi chuyên môn, tâm huyết với nghề, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn mới.

Đối với 11 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, trước mắt, tỉnh tập trung hoàn thành, đưa 4 trường vào sử dụng trước ngày 30/8/2026, bảo đảm chất lượng, an toàn và các điều kiện cần thiết đón học sinh trong năm học mới, thực sự trở thành mái nhà ấm áp nơi biên cương, giúp học sinh yên tâm học tập, thầy cô gắn bó, phụ huynh tin tưởng gửi gắm con em mình...

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh giao lưu cùng học sinh tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Trần Thanh Nhàn thông tin, thời gian qua, tỉnh đã chỉ đạo ngành giáo dục và đào tạo đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; quan tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo, tạo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

Đồng thời, tỉnh huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác khuyến học, khuyến tài, chăm lo cho học sinh, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn.

Nhờ đó, kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được giữ vững ở 100% xã, phường. Tỷ lệ huy động trẻ em, học sinh ở các cấp học đạt mức cao và ổn định; chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên. Hiện tỉnh đang đầu tư xây dựng 11 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, dự kiến phục vụ gần 12.800 học sinh, trong đó, 4 trường đang được tập trung hoàn thành, đưa vào sử dụng trước ngày 30/8/2026, để kịp thời đón học sinh trong năm học mới...

Tại chương trình, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đã trao 30 chiếc xe đạp cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở có hoàn cảnh khó khăn; trao 200 bộ sách, bút chấm đọc tiếng Anh cho học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đồng thời, đoàn đã trao 300 bộ sách, bút chấm đọc tiếng Anh cho Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn để gửi tặng học sinh của tỉnh./.

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