Hoàn thành kỳ thi lại tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang

Sáng 15/8, các thí sinh tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang thực hiện bài thi các môn Tự chọn theo tổ hợp môn đã đăng ký tại kỳ thi lại tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026. Đây là bài thi cuối cùng của kỳ thi.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang, ở bài thi tự chọn 1 có 325/327 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99.39%; bài thi tự chọn 2 có 324/325 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99.69%.

Sau khi hoàn thành bài thi, nhiều thí sinh cho rằng, đề thi bám sát chương trình nhưng có sự phân hóa rõ rệt. Các câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu được đánh giá tương đối vừa sức. Trong khi đó, nhóm câu hỏi vận dụng, vận dụng cao đòi hỏi thí sinh phải nắm chắc kiến thức và có kỹ năng xử lý bài tốt.

Báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang cho thấy buổi thi bài thi Tự chọn diễn ra theo đúng lịch thi, thời gian biểu của bài thi; quá trình diễn ra an toàn, nghiêm túc đúng Quy chế thi, không có cán bộ làm thi, thí sinh vi phạm Quy chế thi.

Kỳ thi lại được tổ chức tại Trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang, phường Minh Xuân, với 15 phòng thi. Số báo danh và dữ liệu phòng thi của kỳ thi chính thức được giữ nguyên.

Tỉnh Tuyên Quang đã huy động 175 lượt người tham gia các khâu coi thi, chấm thi, in sao và vận chuyển đề thi. Riêng tại Điểm thi Trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang có 70 người, gồm lãnh đạo điểm thi, thư ký, giám thị, công an, y tế và bảo vệ.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện ở tất cả các khâu, từ chuẩn bị, coi thi, chấm thi đến xét công nhận tốt nghiệp, bảo đảm thực hiện đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Dự kiến, các thí sinh sẽ biết kết quả vào ngày 19/8./.

Thi lại tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang: Ngày đầu tiên diễn ra nghiêm túc Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết ngày đầu tiên của đợt thi lại Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 tại điểm thi Trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang đã diễn ra an toàn, nghiêm túc.