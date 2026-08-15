Kỳ thi lại tại điểm thi THPT chuyên Tuyên Quang diễn ra an toàn, nghiêm túc

Sáng nay (15/8), các thí sinh tại điểm thi Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang đã dự thi bài thi môn tự chọn, đây cũng là buổi thi cuối cùng của đợt thi lại tại điểm thi này.

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổng số thí sinh dự thi là 326 em, đạt tỷ lệ 100%. Trong cả ba buổi thi đều không có thí sinh và cán bộ nào vi phạm quy chế thi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận định kỳ thi lại tại điểm thi Trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang đã diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Trước đó, vụ gian lận tại điểm thi Trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên trong Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 tổ chức ngày 11 và 12/6 đã gây chấn động cả nước.

Theo kết luận của cơ quan công an, giáo viên đã vào tận phòng thi nhắc bài cho thí sinh và đi lần lượt tất cả 15 phòng thi tại điểm thi. Điều này đã khiến cho cả các thí sinh thi bằng thực lực cũng rơi vào thụ động. Kết quả thi của tất cả các thí sinh vì thế không đảm bảo tính chính xác, quá trình tổ chức thi không đảm bảo khách quan, công bằng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định huỷ kết quả thi ngày 11 và 12/6 của toàn bộ thí sinh điểm thi Trường Trung học phổ thông Tuyên Quang đồng thời tổ chức thi lại. Việc thi lại nhằm đảm bảo sự công bằng với các thí sinh không gian lận và với hàng triệu thí sinh trên cả nước đã tham dự kỳ thi ngày 11 và 12/6.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng khẳng định việc tổ chức thi lại không đồng nghĩa với xóa bỏ trách nhiệm với cán bộ, thí sinh vi phạm quy chế thi trong đợt thi ngày 11 và 12/6. Khi có kết luận của cơ quan điều tra về việc vi phạm quy chế của thí sinh trong đợt thi này, thí sinh sẽ bị xử lý kỷ luật theo mức độ vi phạm, thậm chí có thể hủy kết quả xét tốt nghiệp, hủy kết quả xét tuyển đại học./.

Bộ Giáo dục lập Đoàn giám sát tổ chức thi lại tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang Đoàn làm việc độc lập, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia. Trưởng Đoàn giám sát quyết định phương thức, địa điểm và nội dung giám sát.