Phương án tổng thể sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập tại Quảng Ngãi

Theo Quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, toàn tỉnh sẽ sắp xếp, giảm tổng số cơ sở giáo dục công lập từ 887 xuống còn 478 đơn vị, tương đương giảm 409 cơ sở, đạt 46,11%.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Quyết định số 627/QĐ-UBND phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn.

Theo phương án, toàn tỉnh sẽ sắp xếp, giảm tổng số cơ sở giáo dục công lập từ 887 xuống còn 478 đơn vị, tương đương giảm 409 cơ sở, đạt 46,11%.

Cụ thể, các cấp học và đơn vị sẽ được tinh gọn như sau: Giáo dục mầm non, giảm từ 296 xuống còn 134 cơ sở; cấp tiểu học giảm từ 224 xuống còn 106 cơ sở; cấp trung học cơ sở giảm từ 169 xuống còn 97 cơ sở; trường tiểu học và trung học cơ sở giảm từ 119 xuống còn 75 cơ sở; các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo giảm từ 79 xuống còn 66 đơn vị.

Đây là bước đi chiến lược nhằm thực hiện chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng giáo dục toàn diện./.