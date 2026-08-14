Liên quan đến liên tiếp các vụ việc thiết bị bay không người lái (UAV/Drone/Fly) và thả diều gây gián đoạn hoạt động bay tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trong những ngày qua, Cục Hàng không Việt Nam đang phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) hướng tới thành lập tổ công tác phát hiện, ứng phó với UAV tại các sân bay trên cả nước.

Khẳng định drone/UAV, diều và các vật thể bay khác xâm nhập khu vực sân bay là vấn đề đặc biệt nghiêm trọng, ông Mai Mạnh Hùng, Trưởng phòng Quản lý hoạt động bay (Cục Hàng không Việt Nam) cho biết chỉ một vật thể bay xuất hiện trong khu vực hoạt động của sân bay cũng có thể tác động dây chuyền đến hàng loạt chuyến bay.

Để phát hiện, nhận dạng và ứng phó với UAV, vật thể bay từ sớm, ông Hùng cho rằng cần tăng cường năng lực phát hiện, nhận dạng và ứng phó nhanh.

“Khi xác định được vật thể bay sớm, cơ quan chức năng sẽ chủ động trong đánh giá tình huống, đưa ra quyết định phù hợp và qua đó giảm thời gian phải dừng hoặc hạn chế hoạt động bay. Đặc biệt, hệ thống phát hiện sớm sẽ hỗ trợ trực tiếp tổ an toàn đường cất, hạ cánh trong quá trình đánh giá nguy cơ và quyết định cho phép hoạt động bay trở lại khi điều kiện an toàn được bảo đảm,” ông Hùng nói.

Hiện, Cục Hàng không Việt Nam đã làm việc với Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) về quy chế phối hợp, trước mắt hướng tới thành lập tổ công tác phát hiện, ứng phó với UAV tại các sân bay trên cả nước.

Tổ công tác này sẽ hỗ trợ tổ an toàn đường cất, hạ cánh trong việc đánh giá và đưa ra quyết định xử lý sớm. Theo định hướng, lực lượng này sẽ được trang bị các thiết bị cần thiết, đồng thời phối hợp nhanh với chính quyền và công an địa phương để xử lý tình huống.

“Mục tiêu quan trọng nhất là rút ngắn thời gian từ khi phát hiện vật thể bay đến khi đưa ra quyết định xử lý, từ đó giảm thiểu thời gian phải dừng hoặc hạn chế hoạt động bay. Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) cũng đang nghiên cứu trang bị các phương tiện, thiết bị phục vụ việc phát hiện vật thể bay từ sớm,” Trưởng phòng Quản lý hoạt động bay thông tin thêm.

Ngoài các giải pháp công nghệ, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam nhấn mạnh đến công tác tuyên truyền cần giúp người dân hiểu rõ rằng việc điều khiển UAV, thả diều không đúng quy định gần sân bay không phải là hành vi đơn thuần mang tính giải trí, mà có thể trực tiếp đe dọa an toàn của hàng trăm hành khách và tổ bay; có chế tài phù hợp, đủ sức răn đe để ngăn chặn hành vi vi phạm.

Trong báo cáo về vụ việc tàu bay không người lái (UAV/Drone) xuất hiện tại khu vực hoạt động bay tại Sân bay Tân Sơn Nhất, Cục Hàng không Việt Nam cũng kiến nghị Bộ Xây dựng đầu tư trang bị hệ thống thiết bị chuyên dụng để phát hiện, cảnh báo sớm UAV và thiết bị chế áp UAV trong trường hợp cần thiết, không chỉ dừng lại ở mức độ xác minh bằng mắt thường hay thông báo thủ công như hiện nay; bổ sung, hoàn thiện các chế tài xử phạt hành chính và hình sự đủ mạnh đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tàu bay không người lái./.

Trước đó, tối ngày 11/8, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã phải 2 lần tạm dừng khai thác do phát hiện thiết bị UAV xuất hiện trái phép tại khu vực cận sân bay, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn hoạt động bay. Sự việc trên khiến trên hàng loạt các chuyến bay bị ảnh hưởng, bao gồm: 3 chuyến bay phải hạ cánh khẩn nguy do cạn nhiên liệu khi bay chờ; 24 chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh tại sân bay dự bị; 19 chuyến bay phải bay chờ trên không và 15 chuyến bay phải dừng chờ cất cánh. Tối 13/8, cơ quan chức năng lại tiếp tục phát hiện 3 chiếc diều gắn đèn thả khu vực lân cận Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, làm 21 chuyến bay bị ảnh hưởng.

Có 21 chuyến bay bị ảnh hưởng bởi diều gắn đèn thả gần Sân bay Tân Sơn Nhất Cảng Hàng không quốc tế lại bị ảnh hưởng đến hoạt động khai thác bay sau khi điều hành bay tiếp nhận thông tin phát hiện 3 chiếc diều gắn đèn thả khu vực lân cận sân bay.