Động đất tại Indonesia: Số người thiệt mạng tăng lên 20

Ít nhất 20 người đã thiệt mạng, 6 người bị thương và 2 người vẫn đang mắc kẹt sau trận động đất mạnh có độ lớn 7,7 cùng nhiều dư chấn xảy ra ngoài khơi đảo Flores, miền Đông Indonesia sáng 15/8. Nhà chức trách cho biết nhiều nhà cửa, công trình bị hư hại, trong khi một số tuyến đường bị chia cắt do lở đất.



Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, quan chức Văn phòng Tìm kiếm và Cứu nạn Maumere Fathur Rahman thông báo 20 người thiệt mạng tại 4 địa phương trên đảo Flores, 6 người bị thương và 2 người vẫn đang bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân và đánh giá mức độ thiệt hại tại các khu vực bị ảnh hưởng.



Thống đốc tỉnh Đông Nusa Tenggara Melki Laka Lena cho biết nhiều tòa nhà và nhà dân bị hư hại, một số tuyến đường bị cắt đứt hoặc bị đất đá do sạt lở chặn lối. Nhà chức trách vẫn đang tổng hợp dữ liệu để đánh giá đầy đủ quy mô thiệt hại.



Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một số công trình đổ sập, bụi và gạch đá bao phủ hiện trường, trong khi người dân hoảng loạn chạy ra đường để tìm nơi an toàn. Hai người được xác định còn sống đã được đưa ra khỏi đống đổ nát tại một khu vực bị ảnh hưởng, trong khi một nạn nhân khác được tìm thấy đã tử vong.



Trận động đất xảy ra vào sáng sớm 15/8, với tâm chấn gần thị trấn Mbay thuộc huyện Nagekeo, ngoài khơi phía Bắc đảo Flores. Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG) ban đầu phát cảnh báo sóng thần và khuyến cáo người dân nhanh chóng di chuyển lên khu vực cao hơn.

Cảnh báo sau đó được dỡ bỏ do không ghi nhận biến động mực nước biển đáng kể, song người dân được yêu cầu tiếp tục cảnh giác trước nguy cơ dư chấn và không trở lại các tòa nhà bị hư hại.



Trận động đất gây rung chấn trên diện rộng tại đảo Flores và kéo theo hàng chục dư chấn, trong đó mạnh nhất được ghi nhận ở mức 6,1 độ. Tại một số bệnh viện, bệnh nhân được sơ tán khỏi các tòa nhà; nhân viên y tế đưa giường bệnh, giá truyền dịch và bình oxy ra ngoài, đồng thời thiết lập các khu vực điều trị tạm thời.



Hoạt động cứu hộ gặp khó khăn do lở đất làm gián đoạn một số tuyến đường. Nhiều người dân tại các khu vực ven biển đã vội vã sơ tán bằng cách đi bộ, hoặc di chuyển bằng xe máy và ôtô sau khi nhận được cảnh báo sóng thần.

Cơ quan chức năng Indonesia đang tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn và thống kê thiệt hại. Giới chức cảnh báo người dân cần đề phòng các dư chấn có thể tiếp tục xảy ra.



Indonesia nằm trên “Vành đai lửa” Thái Bình Dương, nơi thường xuyên xảy ra động đất và hoạt động núi lửa. Đảo Flores từng hứng chịu một trận động đất có độ lớn 7,7 vào năm 1992, gây sóng thần và khiến khoảng 2.500 người thiệt mạng./.

Động đất tại Indonesia làm ít nhất 2 người thiệt mạng Sáng 15/8, ít nhất 2 người thiệt mạng và 2 người bị thương sau khi trận động đất có độ lớn 7,7 xảy ra ngoài khơi Indonesia làm sập nhiều công trình, nhà cửa và gây hoảng loạn tại khu vực.

​

​

​

​