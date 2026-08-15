Động đất tại Indonesia làm ít nhất 2 người thiệt mạng

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, ít nhất 2 người thiệt mạng và 2 người bị thương sau khi trận động đất có độ lớn 7,7 xảy ra ngoài khơi Indonesia sáng 15/8, làm sập nhiều công trình, nhà cửa và gây hoảng loạn tại khu vực đảo Flores.

Giới chức Indonesia đã phát cảnh báo sóng thần, sau đó dỡ bỏ khi không ghi nhận biến động mực nước biển đáng kể có thể đe dọa các cộng đồng ven biển.



Báo cáo sơ bộ của Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Maumere cho biết động đất gây thiệt hại nghiêm trọng và làm sập nhiều tòa nhà. Cơ quan quản lý thiên tai Indonesia xác nhận ít nhất 2 người thiệt mạng và 2 người bị thương.



Hình ảnh trên truyền hình địa phương cho thấy bệnh nhân tại một số bệnh viện được sơ tán khỏi các tòa nhà để đề phòng. Nhân viên y tế đưa nhiều thiết bị như giường bệnh, giá truyền dịch và bình oxy ra bên ngoài, đồng thời dựng các khu vực điều trị tạm thời để ứng phó với tình huống khẩn cấp.



Trận động đất được cảm nhận tại nhiều khu vực trên đảo Flores, với những báo cáo ban đầu cho thấy tình trạng thiệt hại nghiêm trọng. Một người dân tại Sikka, tỉnh Đông Nusa Tenggara, cho biết nhiều công trình bị hư hại do rung chấn mạnh, khiến người dân hoảng loạn chạy lên khu vực cao hơn. Theo lời kể, phòng chờ tại nhà ga cảng Maumere đã bị sập.



Tại Đại Chủng viện St. Peter ở Sikka, nơi các sinh viên đang tham dự thánh lễ buổi sáng, mái một hội trường bị sập khiến mọi người hoảng loạn chạy ra ngoài. Hiệu trưởng chủng viện Guidelbertus Tanga cho biết ít nhất 1 linh mục bị gãy chân sau khi nhảy từ tầng hai của một tòa nhà để thoát khỏi khu vực nguy hiểm.



Sau động đất, giới chức Indonesia ban đầu phát cảnh báo sóng thần đối với một số khu vực thuộc các tỉnh Đông Nusa Tenggara, Tây Nusa Tenggara, Nam Sulawesi và Đông Nam Sulawesi, đồng thời khuyến cáo người dân tránh xa bãi biển và bờ sông.

Người dân tại các khu vực ven biển được yêu cầu di chuyển lên vùng cao. Tuy nhiên, cảnh báo sau đó được dỡ bỏ sau khi Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG) cho biết hoạt động giám sát không phát hiện sự thay đổi đáng kể nào của mực nước biển có thể gây nguy hiểm cho các khu dân cư ven biển.



Trước đó, Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất có độ lớn 7,7 xảy ra lúc 5h58 phút sáng 15/8 theo giờ địa phương, ở độ sâu khoảng 10 km.

Tâm chấn nằm cách thành phố Ende, tỉnh Đông Nusa Tenggara, khoảng 68 km về phía Tây Bắc. Sau đó, BMKG đã hiệu chỉnh độ của trận động đất xuống 7,0, với tâm chấn nằm cách Mbay, huyện Nagekeo khoảng 30 km về phía Đông Bắc.



Sau trận động đất đầu tiên, dư chấn có độ lớn khoảng 6,2 cũng được ghi nhận tại khu vực gần Labuan Bajo vào khoảng 6h13 sáng cùng ngày. Các dư chấn tiếp tục được ghi nhận tại nhiều khu vực trên đảo Flores và vùng phụ cận.



Indonesia là quốc gia quần đảo với hơn 17.000 hòn đảo và thường xuyên hứng chịu động đất, núi lửa do nằm trên “Vành đai lửa” Thái Bình Dương, nơi tập trung nhiều núi lửa và các đới đứt gãy.

Đảo Flores từng hứng chịu một thảm họa nghiêm trọng vào tháng 12/1992 khi một trận động đất mạnh gây sóng thần, khiến khoảng 2.500 người thiệt mạng./.

Động đất có độ lớn 7,7 ngoài khơi Indonesia kèm hai dư chấn mạnh Tâm chấn của trận động đất nằm ngoài khơi bờ biển phía Bắc của hòn đảo, cách Ende khoảng 68 km về phía Tây Bắc. USGS cho biết trận động đất xảy ra ở độ sâu chỉ khoảng 10km.

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