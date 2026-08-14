Động đất tại Colombia: Tìm kiếm thanh âm sự sống giữa đống đổ nát

“Giữ yên lặng!” - hiệu lệnh này đang ngày càng khẩn thiết tại các khu vực đổ nát của Colombia sau trận động đất kinh hoàng, khi “thời gian vàng” cho hoạt động cứu hộ đang dần trôi qua đi.

Khi một cánh tay được giơ lên cao và nắm lại, ngay lập tức khu vực xung quanh sẽ rơi vào tĩnh lặng để lực lượng cứu hộ có thể lắng nghe dấu hiệu sự sống dù là nhỏ nhất giữa đống đổ nát.

Tại Cali, một trong những thành phố chịu thiệt hại nặng nề nhất trong trận động đất xảy ra sáng 10/8 theo giờ địa phương, trong không gian yên tĩnh vào khoảng 2h30 ngày 13/8, lực lượng cứu hộ đã nghe thấy âm thanh lạ, thổi bùng lên hy vọng cứu sống các nạn nhân bị mắc kẹt. Hai người sống sót sau đó đã được đưa ra ngoài, cùng nhiều thi thể nạn nhân xấu số khác.

Chứng kiến công việc cứu hộ từ lúc nghe thấy âm thanh, cho đến khi các nạn nhân được đưa ra ngoài, chị Daiana Rojas, người dân địa phương hiện đang tham gia hoạt động cứu hộ chia sẻ: “Họ không phải là người thân hay bạn bè của tôi, nhưng tôi cảm thấy thân thiết như thể họ là người nhà vậy. Mỗi khi lực lượng cứu hộ yêu cầu giữ im lặng, mọi người đều đứng yên, cố gắng không cử động, không nói chuyện hay thì thầm. Nhưng khi phát hiện dấu hiệu sự sống, tất cả các đội cứu hộ đều vỗ tay reo mừng.”

Các tổ chức cứu trợ coi 72 giờ đầu tiên sau động đất là “thời điểm vàng” để giải cứu người sống sót, song có thể kéo dài hơn nếu những người bị mắc kẹt tiếp cận được nguồn thức ăn và nước uống.

Ngôi nhà bị phá hủy sau trận động đất tại Cali, Colombia, ngày 12/8. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Trong thông báo ngày 13/8, giới chức cho biết 348 người mắc kẹt đã được giải cứu, trong khi số người thiệt mạng đã tăng lên 281 người. Đáng chú ý, vẫn còn gần 379 người được báo cáo mất tích tính đến ngày 13/8.

Phát biểu trước các phóng viên tại Quibdó, thuộc vùng Chocó, Phó Tổng thống Colombia José Manuel Restrepo cho biết lực lượng cứu hộ đã hoàn tất công tác tìm kiếm người sống sót cũng như thi thể nạn nhân, và giờ đây sẽ chuyển trọng tâm sang "giai đoạn hỗ trợ nhân đạo."

Trong khi đó, Colombia tiếp tục nhận thêm viện trợ quốc tế từ khắp nơi trên thế giới. Thành phố Cali đã tiếp nhận khoảng 7 tấn hàng cứu trợ nhân đạo, và dự kiến sẽ có thêm 10 tấn nữa được chuyển đến vào đêm muộn 13/8 theo giờ địa phương.

Ngoài ra, 20 tấn nhu yếu phẩm khác cũng dự kiến đến vào ngày 14/8. Các quốc gia khác như Peru, El Salvador, Mexico và Brazil cũng đã đề nghị hỗ trợ. Giới chức Colombia cho biết sẽ nhận khoản viện trợ tài chính từ Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Trung Quốc cùng nhiều tổ chức quốc tế và khu vực.

Ngày 13/8, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo kiêm Điều phối viên Cứu trợ Khẩn cấp, ông Tom Fletcher, cho biết đã phân bổ 5 triệu USD từ Quỹ Trung tâm Ứng phó Khẩn cấp của Liên hợp quốc để hỗ trợ công tác cứu trợ động đất tại Colombia.

Liên hợp quốc và các đối tác đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền Colombia để đẩy mạnh các nỗ lực cứu trợ.

Theo đề nghị của Bogota, Nhóm Nhân đạo Quốc gia của Liên hợp quốc đang hỗ trợ công tác ứng phó bằng cách cung cấp thực phẩm, bộ dụng cụ vệ sinh, chăn màn, bạt che và các vật dụng khác, cũng như hỗ trợ y tế cho năm khu vực hành chính (tỉnh) chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất. Các cơ quan Liên hợp quốc cảnh báo tình trạng khẩn cấp vẫn đang leo thang và đã vượt quá khả năng ứng phó tại địa phương.

Bên cạnh sự hỗ trợ về y tế, thực phẩm và nơi trú ẩn, các nạn nhân của trận động đất tại Colombia còn được hỗ trợ về mặt tinh thần nhờ những cái ôm an ủi giữa những người cùng sống sót sau khi cuộc sống của họ bị đảo lộn hoàn toàn.

Giữa đống đổ nát và những khối kim loại vặn xoắn, ông Andres Solomon - một nhạc sỹ với sứ mệnh vực dậy tinh thần mọi người - dành cả ngày dưới bóng cây cùng tấm biển cáctông ghi dòng chữ: "Ôm miễn phí tại đây."

Chia sẻ với truyền thông, ông Solomon cho biết: “Chúng tôi đang trải qua một chấn thương tâm lý chung, và tôi nghĩ cách tốt nhất để giúp đỡ là trao đi nguồn năng lượng cũng như sức sống còn lại trong mình."

Nhiều tình nguyện viên cũng đồng tình với quan điểm này; họ ôm chặt những người sống sót khi "thời gian vàng" 72 giờ để tìm kiếm người còn sống dần khép lại./.

Động đất tại Colombia: Đẩy nhanh hoạt động cứu hộ trong giai đoạn then chốt Tại các thành phố chịu ảnh hưởng nặng như Cali, Pereira, Manizales và Quibdó, các đội cứu hộ tiếp tục làm việc xuyên đêm với máy móc chuyên dụng, chó nghiệp vụ và thiết bị dò tìm sự sống.