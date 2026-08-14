Boeing bồi thường 29 triệu USD cho gia đình nạn nhân vụ rơi máy bay 737 MAX

Một bồi thẩm đoàn tại Chicago của Mỹ đã tuyên hãng Boeing phải bồi thường 29 triệu USD cho gia đình một nhân viên người Ireland của Liên hợp quốc thiệt mạng trong vụ rơi máy bay Boeing 737 MAX năm 2019.

Vụ kiện dân sự do bà Naoise Connolly Ryan, vợ của nạn nhân Michael Ryan, khởi kiện Boeing. Ông Ryan là kỹ sư làm việc cho Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên hợp quốc và là một trong 157 người thiệt mạng trong vụ máy bay của Ethiopian Airlines rơi năm 2019. Hồ sơ của Tòa án khu vực tại Chicago nêu rõ: "Theo quyết định của bồi thẩm đoàn, tổng mức thiệt hại mà nguyên đơn phải gánh chịu là 29 triệu USD."

Ông Ryan từng tham gia công tác ứng phó với khủng hoảng dịch Ebola tại Liberia và hỗ trợ người tị nạn Rohingya. Trang tưởng niệm của Liên hợp quốc cũng ghi nhận những đóng góp của ông tại Afghanistan, Sri Lanka, Nepal và Ethiopia.

Đây là một trong những vụ kiện dân sự cuối cùng còn lại nhằm vào Boeing liên quan đến hai vụ tai nạn thảm khốc của dòng máy bay 737 MAX trong năm 2018 và 2019, khiến tổng cộng 346 người thiệt mạng. Phần lớn các yêu cầu bồi thường đã được Boeing giải quyết ngoài tòa án với các điều khoản không được công bố. Tuy nhiên, vụ việc của ông Ryan nằm trong nhóm nguyên đơn từ chối thỏa thuận và tiếp tục theo đuổi vụ kiện.

Luật sư Steven Marks, đối tác điều hành hãng luật Podhurst Orseck, cho rằng phán quyết là một bước quan trọng trong việc xác lập trách nhiệm và công lý cho gia đình nạn nhân, dù không khoản tiền nào có thể bù đắp việc mất mát người thân.

Boeing đã xin lỗi các gia đình nạn nhân và thừa nhận những khiếm khuyết trong phần mềm chống thất tốc (luồng khí đi qua cánh máy bay quá ít để tạo ra lực nâng) có liên quan đến cả hai vụ tai nạn.

Người phát ngôn Boeing cho biết tập đoàn "vô cùng lấy làm tiếc" về những mất mát trong các chuyến bay Lion Air 610 và Ethiopian Airlines 302. Boeing cũng đã giải quyết gần như toàn bộ các yêu cầu bồi thường thông qua thỏa thuận, song các gia đình vẫn có quyền đưa vụ việc ra tòa và hãng tôn trọng quyền đó.

Trong hồ sơ gửi cơ quan quản lý chứng khoán Mỹ ngày 28/7, Boeing cho biết còn chưa đến 5 vụ kiện do gia đình các nạn nhân 737 MAX khởi kiện đang chờ giải quyết.

Hồi tháng 5, một bồi thẩm đoàn tại Chicago cũng yêu cầu Boeing bồi thường 49,5 triệu USD cho gia đình Samya Stumo, công dân Mỹ 24 tuổi thiệt mạng trên cùng chuyến bay Ethiopian Airlines./.

Bắt đầu xét xử vụ kiện đầu tiên của một hãng hàng không nhằm vào Boeing Hãng hàng không Ba Lan LOT đang yêu cầu bồi thường "không dưới 250 triệu USD" cho khoản doanh thu bị mất trong thời gian ngừng hoạt động năm 2019-2020 liên quan đến máy bay 737 MAX.