Môi trường

Động đất có độ lớn 7,7 ngoài khơi Indonesia kèm hai dư chấn mạnh

Tâm chấn của trận động đất nằm ngoài khơi bờ biển phía Bắc của hòn đảo, cách Ende khoảng 68 km về phía Tây Bắc. USGS cho biết trận động đất xảy ra ở độ sâu chỉ khoảng 10km.

Thành Hữu

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), một trận động đất mạnh có độ lớn 7,7 đã xảy ra ngoài khơi đảo Flores ở miền Đông Indonesia vào sáng 15/8.

Tâm chấn của trận động đất nằm ngoài khơi bờ biển phía Bắc của hòn đảo, cách Ende khoảng 68km về phía Tây Bắc. USGS cho biết trận động đất xảy ra ở độ sâu chỉ khoảng 10 km.

Sau trận động đất ban đầu là hai dư chấn mạnh trong cùng khu vực với độ lớn lần lượt là 5,6 và 5,9.

Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG) đã cảnh báo về khả năng xảy ra sóng thần do trận động đất này gây ra./.

(TTXVN/Vietnam+)
#động đất #USGS #dư chấn #sóng thần Indonesia
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