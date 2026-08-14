Mưa rào tại Hà Nội, lũ quét và sạt lở đất ở 3 tỉnh miền núi phía Bắc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh radar thời tiết cho thấy, mây đối lưu gây mưa đang hoạt động trên khu vực các phường, xã: Trung Giã, Đa Phúc. Vùng mây có xu hướng di chuyển và phát triển về phía Nam, Đông Nam của Hà Nội.

Cảnh báo, từ 10 giờ đến 12 giờ ngày 14/8, vùng mây dông sẽ gây ra mưa rào và có thể dông cho khu vực các phường, xã như: Trung Giã, Đa Phúc, Sóc Sơn, Nội Bài, Kim Anh, Thư Lâm... Sau đó vùng mưa dông tiếp tục ảnh hưởng tới các khu vực khác của thành phố Hà Nội, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Cùng với đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang và Thái Nguyên tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực này.

Từ 10 giờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút ngày 14/8, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 80mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: Bảo Ái, Cảm Nhân, Lâm Thượng, Lục Yên, Mường Lai, Phúc Lợi, Tân Lĩnh, Yên Bình, Yên Thành (tỉnh Lào Cai).

Tại tỉnh Tuyên Quang có các xã, phường: Bằng Lang, Bình Ca, Bình Xa, Côn Lôn, Đồng Yên, Hàm Yên, Hùng Đức, Hùng Lợi, Kiên Đài, Kiến Thiết, Lực Hành, Minh Thanh, An Tường, Nông Tiến, Sơn Dương, Sơn Thủy, Tân Long, Tân Thanh, Tân Trào, Tân Trịnh, Thái Bình, Thái Hòa, Thái Sơn, Thượng Lâm, Tiên Yên, Tri Phú, Trung Hà, Trung Sơn, Vĩnh Tuy, Xuân Giang, Xuân Vân, Yên Hoa, Yên Phú, Yên Sơn.

Đối với tỉnh Thái Nguyên gồm các xã, phường: Bình Thành, Phú Đình, Trung Hội; An Khánh, Bình Yên, Đại Phúc, Đại Từ, Điềm Thụy, Định Hóa, Đồng Hỷ, Đức Lương, Hợp Thành, Kim Phượng, La Bằng, La Hiên, Nghĩa Tá, Bá Xuyên, Bách Quang, Linh Sơn, Phan Đình Phùng, Phổ Yên, Phúc Thuận, Quyết Thắng, Sông Công, Tích Lương, Vạn Xuân, Phú Bình, Phú Lạc, Phú Lương, Phú Thịnh, Phú Xuyên, Phượng Tiến, Quân Chu, Quang Sơn, Tân Cương, Thành Công, Thượng Minh, Văn Hán, Văn Lăng, Vạn Phú, Vô Tranh, Yên Trạch.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 7 giờ đến 9 giờ ngày 14/8, khu vực các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang và Thái Nguyên đã có mưa vừa, mưa to như: Vĩnh Lạc 31mm (Lào Cai); Trung Hà 48mm (Tuyên Quang); Điềm Mặc 87,5mm, Thanh Định 48,6mm (Thái Nguyên);... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa./.

Thời tiết ngày 14/8: Mưa dông diện rộng, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất Chiều và đêm 14/8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.