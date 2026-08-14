Nắng nóng và hạn hán đe dọa năng suất nông nghiệp toàn cầu

Tình trạng nhiệt độ tăng cao kỷ lục kết hợp với hạn hán nghiêm trọng đang đẩy ngành nông nghiệp châu Âu và thế giới vào cuộc khủng hoảng mới.

Theo cảnh báo từ Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO) và Trung tâm nghiên cứu chung của EU (JRC), biến đổi khí hậu đang đe dọa trực tiếp đến cả sản lượng vụ hè lẫn vụ đông, kéo theo nguy cơ sụt giảm nguồn cung và khiến giá thực phẩm leo thang.

Số liệu cập nhật từ FAO cho thấy Chỉ số Giá Ngũ cốc toàn cầu đã tăng 3,4% chỉ trong vòng một tháng. Trong đó, giá lúa mỳ tăng 5,8% do lo ngại về sự gián đoạn xuất khẩu qua Biển Đen và tác động của thời tiết khắc nghiệt lên các quốc gia sản xuất chủ lực.

Giá ngô cũng tăng 3,6% trước tình trạng khô nóng tại Mỹ, trong khi giá đường tăng 5,6% do thời tiết nắng nóng kéo dài tại EU và ảnh hưởng của hiện tượng El Niño ở châu Á.

Thêm vào đó, việc mực nước rút sâu khiến các tuyến giao thông đường thủy quan trọng như sông Danube và sông Rhine không thể lưu thông hàng hóa, càng làm trầm trọng thêm nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng.

Tại châu Âu, báo cáo của JRC chỉ ra rằng các đợt nắng nóng liên tiếp từ tháng 5-7 đã làm kiệt quệ độ ẩm trong đất và gia tăng áp lực thiếu nước nghiêm trọng. Tình trạng này gây thiệt hại nặng nề cho triển vọng năng suất của các loại cây trồng mùa hè lẫn mùa đông tại Tây, Trung và Đông châu Âu.

Đáng chú ý, các vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm thuộc miền Trung và miền Bắc Italy cũng nằm trong nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do áp lực nhiệt và tình trạng thiếu nước.

Sự suy giảm năng suất này không chỉ đe dọa trực tiếp đến nông sản "Made in Italy" mà còn làm gia tăng chi phí sinh hoạt cho người tiêu dùng trên toàn cầu trong bối cảnh bối cảnh địa chính trị và năng lượng vốn đã nhiều biến động./.

Tây Âu bước vào đợt nắng nóng khắc nghiệt thứ 5 Trước tình trạng nắng nóng kỷ lục và cạn kiệt nguồn nước, Chính phủ Romania ngày 13/8 thông báo đóng cửa toàn bộ nhà máy điện hạt nhân Cernavoda do nước sông Danube.