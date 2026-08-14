Giá vàng ngày 14/8: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng thế giới giảm hơn 1% trong phiên 13/8 khi nhà đầu tư đẩy mạnh chốt lời sau khi kim loại quý này có thời điểm vọt lên mức cao nhất trong 2 tháng.

Giá vàng giao ngay giảm 1,2% xuống 4.354,58 USD/ounce vào lúc 0h58 phút ngày 14/8 (giờ Việt Nam), sau khi có thời điểm chạm 4.449,39 USD/ounce - mức cao nhất kể từ ngày 5/6.

Giá vàng Mỹ giao tương lai cũng giảm 1,1%, xuống 4.420,40 USD/ounce.

Các chuyên gia phân tích tại công ty môi giới đầu tư StoneX nhận định 4.500 USD/ounce đang là ngưỡng kháng cự tâm lý lớn đối với vàng. Sau khi giá hai lần tiến sát ngưỡng này rồi quay đầu, giới giao dịch trở nên thận trọng hơn.

Chuyên gia phân tích độc lập Tai Wong cho rằng hoạt động chốt lời là diễn biến khó tránh khỏi sau khi giá vàng tăng khoảng 9% chỉ trong một tuần nhờ lực mua từ Trung Quốc và các nhà đầu tư bán lẻ.

Trên thị trường Mỹ, Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 7 không thay đổi so với tháng trước do giá hàng hóa giảm bù đắp mức tăng của chi phí dịch vụ.

Trước đó, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng Bảy cho thấy lạm phát trong 12 tháng tăng 3,4%, giảm nhẹ so với mức 3,5% của tháng 6 và phù hợp với dự báo.

Các số liệu này phần nào làm dịu kỳ vọng Fed sẽ sớm điều chỉnh lãi suất, qua đó hỗ trợ giá vàng trong trung hạn, dù hoạt động chốt lời đang tạo áp lực lên thị trường.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 1,2% xuống 64,51 USD/ounce, trong khi giá bạch kim giảm 2,4% xuống 1.715,54 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 14/8, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 141,3-144,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 14/8:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji: