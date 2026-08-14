Giá vàng và dầu đồng loạt giảm, chứng khoán Mỹ lập đỉnh mới

Thị trường tài chính thế giới diễn biến trái chiều trong phiên 13/8. Giá vàng và dầu thô đồng loạt giảm do hoạt động chốt lời và những lo ngại về nhu cầu, trong khi chứng khoán Mỹ tăng mạnh, với chỉ số S&P 500 lập kỷ lục mới nhờ các số liệu lạm phát cho thấy áp lực giá đang có dấu hiệu hạ nhiệt.

Giá vàng thế giới giảm hơn 1% trong phiên 13/8 khi nhà đầu tư đẩy mạnh chốt lời sau khi kim loại quý này có thời điểm vọt lên mức cao nhất trong 2 tháng.

Giá vàng giao ngay giảm 1,2% xuống 4.354,58 USD/ounce vào lúc 0h58 phút ngày 14/8 (giờ Việt Nam), sau khi có thời điểm chạm 4.449,39 USD/ounce - mức cao nhất kể từ ngày 5/6. Giá vàng Mỹ giao tương lai cũng giảm 1,1%, xuống 4.420,40 USD/ounce.

Các chuyên gia phân tích tại công ty môi giới đầu tư StoneX nhận định 4.500 USD/ounce đang là ngưỡng kháng cự tâm lý lớn đối với vàng. Sau khi giá hai lần tiến sát ngưỡng này rồi quay đầu, giới giao dịch trở nên thận trọng hơn.

Chuyên gia phân tích độc lập Tai Wong cho rằng hoạt động chốt lời là diễn biến khó tránh khỏi sau khi giá vàng tăng khoảng 9% chỉ trong một tuần nhờ lực mua từ Trung Quốc và các nhà đầu tư bán lẻ.

Trên thị trường Mỹ, Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 7 không thay đổi so với tháng trước do giá hàng hóa giảm bù đắp mức tăng của chi phí dịch vụ. Trước đó, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 cho thấy lạm phát trong 12 tháng tăng 3,4%, giảm nhẹ so với mức 3,5% của tháng 6 và phù hợp với dự báo.

Các số liệu này phần nào làm dịu kỳ vọng Fed sẽ sớm điều chỉnh lãi suất, qua đó hỗ trợ giá vàng trong trung hạn, dù hoạt động chốt lời đang tạo áp lực lên thị trường.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 1,2% xuống 64,51 USD/ounce, trong khi giá bạch kim giảm 2,4% xuống 1.715,54 USD/ounce.

Trong khi đó, giá dầu thô thế giới giảm hơn 2% trong phiên 13/8, chấm dứt chuỗi tăng kéo dài 6 phiên, khi giới giao dịch tập trung vào những dấu hiệu suy yếu của nhu cầu toàn cầu và lượng dầu dự trữ của Mỹ tăng mạnh.

Kết phiên, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 1,91 USD, tương đương 2,15%, xuống 87,07 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 2,02 USD, tương đương 2,4%, xuống 81,25 USD/thùng. Trong phiên, cả hai loại dầu tiêu chuẩn có thời điểm giảm hơn 3,5%.

Áp lực giảm giá gia tăng sau khi Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu thế giới năm 2026 xuống còn 580.000 thùng/ngày. Trong khi đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cũng dự báo nhu cầu tiêu thụ toàn cầu sẽ suy yếu đáng kể trong năm nay do giá cao và những tác động từ tình trạng nguồn cung bị thắt chặt.

Tại Mỹ, Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) cho biết dự trữ dầu thô thương mại tăng 17,4 triệu thùng trong tuần trước, mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 1/2023. Xuất khẩu dầu sụt giảm được cho là nguyên nhân chính khiến lượng tồn kho tăng mạnh.

Trái ngược với diễn biến của vàng và dầu, chứng khoán Mỹ tăng mạnh trong phiên 13/8 khi các số liệu lạm phát thấp hơn dự báo làm gia tăng kỳ vọng Fed chưa cần sớm thắt chặt chính sách tiền tệ.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chốt phiên, chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,8% lên 26.803,03 điểm; S&P 500 tăng 0,7% lên mức kỷ lục 7.798,99 điểm; còn Dow Jones tăng 0,1% lên 53.839,99 điểm, qua đó chấm dứt chuỗi 3 phiên giảm liên tiếp.

Nhóm cổ phiếu công nghệ tiếp tục là động lực chính của thị trường. Quỹ ETF Roundhill Memory tăng 4%, trong khi các cổ phiếu Sandisk, Western Digital, SK Hynix, Micron Technology và Seagate Technology tăng khoảng 4-14%.

6 trong số 7 doanh nghiệp thuộc nhóm “Magnificent Seven” tăng giá, trong đó Tesla dẫn đầu với mức tăng gần 4%, còn Amazon giảm nhẹ./.

Giá dầu thế giới tăng nhẹ khi căng thẳng Trung Đông chưa hạ nhiệt Giá dầu Brent kỳ hạn tăng 7 xu Mỹ, lên mức 88,98 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 7 xu Mỹ, lên 83,27 USD/thùng.