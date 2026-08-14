Mỹ áp thuế 100% với drone, hàng Hàn Quốc hưởng trần 15%

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký tuyên bố áp thuế tới 100% đối với một số loại máy bay không người lái (drone) và linh kiện nhập khẩu, trong đó hàng hóa từ Hàn Quốc được hưởng mức thuế tổng cộng tối đa 15% nếu đáp ứng các điều kiện về nguồn gốc xuất xứ.

Ngày 13/8 (giờ địa phương), Tổng thống Trump đã ký tuyên bố điều chỉnh hoạt động nhập khẩu drone và các bộ phận liên quan theo Mục 232 của Đạo luật Mở rộng thương mại, với lý do bảo vệ an ninh quốc gia và tăng cường năng lực sản xuất trong nước.

Mức thuế 100% sẽ áp dụng đối với drone có trọng lượng cất cánh trên 25kg hoặc được trang bị khả năng chụp ảnh nhiệt. Mức thuế này cũng áp dụng đối với trạm sạc dành cho các loại drone nói trên và một số linh kiện quan trọng.

Mức thuế 25% được áp dụng đối với drone có trọng lượng cất cánh từ 25 kg trở xuống và không có khả năng chụp ảnh nhiệt, cũng như một số linh kiện khác.

Tuy nhiên, đối với drone và linh kiện có xuất xứ từ Hàn Quốc, Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Thụy Sĩ và Liechtenstein, tổng mức thuế, bao gồm các loại thuế hiện hành, được giới hạn không quá 15%, với điều kiện phần lớn phần cứng, phần mềm và công nghệ sử dụng trong sản phẩm có nguồn gốc từ Mỹ hoặc các quốc gia, vùng lãnh thổ thuộc diện được hưởng ưu đãi. Đối với sản phẩm từ Anh, tổng mức thuế được giới hạn ở 10%.

Do đó, doanh nghiệp Hàn Quốc có thể không được hưởng mức thuế tối đa 15% nếu sản phẩm sử dụng nhiều linh kiện hoặc công nghệ có nguồn gốc từ các quốc gia không thuộc diện ưu đãi, trong đó có Trung Quốc.

Quy định này được cho là nhằm hạn chế nguy cơ né thuế thông qua việc chuyển nguồn cung ứng hoặc lắp ráp tại các quốc gia được hưởng mức thuế thấp hơn.

Nhà Trắng cũng đưa ra cơ chế hỗ trợ nội địa hóa, theo đó các doanh nghiệp xây dựng hoặc mở rộng cơ sở sản xuất drone và linh kiện tại Mỹ có thể nhập khẩu một số sản phẩm, linh kiện và thiết bị cần thiết cho hoạt động sản xuất mà không phải chịu thuế theo Mục 232.

Chính quyền Tổng thống Trump cho rằng sự phụ thuộc quá mức vào drone và linh kiện sản xuất ở nước ngoài có thể tạo ra lỗ hổng trong chuỗi cung ứng và an ninh mạng, đồng thời đe dọa an ninh quốc gia.

Nhà Trắng nhấn mạnh năng lực sản xuất drone trong nước hiện chưa đủ đáp ứng nhu cầu quân sự và thương mại, do đó cần nhanh chóng mở rộng sản xuất tại Mỹ.

Các mức thuế mới sẽ có hiệu lực từ 0 giờ 1 phút ngày 3/9 theo giờ miền Đông Mỹ.

Đối với một số linh kiện drone, mức thuế sẽ được áp dụng sau 180 ngày kể từ ngày tuyên bố được ký, nhằm tạo thời gian để doanh nghiệp điều chỉnh chuỗi cung ứng và mở rộng sản xuất tại Mỹ./.

Các mức thuế mới của Mỹ có thể khiến doanh nghiệp tăng nhập khẩu hàng Trung Quốc Chính sách thuế quan sắp tới của Mỹ có thể tạo ra kết quả: một số doanh nghiệp Mỹ có thể chuyển hoạt động tìm nguồn cung trở lại Trung Quốc, nhất là hàng hóa không nhạy cảm.