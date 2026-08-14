Hà Nội đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hồ điều hòa chống ngập

Hà Nội đang đẩy nhanh triển khai nhiều dự án hồ điều hòa tại khu vực phía Tây và một số địa bàn khác nhằm nâng cao năng lực tiêu thoát nước, giảm ngập úng, từng bước hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật và góp phần phát triển đô thị bền vững.

Theo báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 7 tháng năm 2026 của Thống kê Hà Nội, cùng với các dự án giao thông trọng điểm, thành phố đang triển khai đồng loạt nhiều công trình thoát nước, hồ điều hòa; trong đó, một số dự án đã đạt khối lượng thi công đáng kể, tập trung hoàn thiện các hạng mục chính trong mùa mưa.

Dự án hồ điều hòa Mễ Trì (Đồng Bông 2), thuộc địa bàn phường Đại Mỗ, có tổng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng, được khởi công từ đầu năm 2026. Đến nay, dự án đã hoàn thành khoảng 65% khối lượng các hạng mục chính.

Kè bao quanh hồ, công tác đào đất và nạo vét lòng hồ cơ bản hoàn thành. Hệ thống cống điều tiết, cống dẫn và tiêu thoát nước đã hoàn thành 5 trong tổng số 6 hạng mục.

Tại phường Long Biên, dự án hồ điều hòa Cự Khối được khởi công cuối năm 2025, có tổng diện tích 30,25 ha. Dự án nằm trong gói đầu tư trị giá 972,5 tỷ đồng, gồm cả tuyến mương Việt Hưng-Cầu Bây. Các đơn vị đang tổ chức thi công cả ngày và ban đêm nhằm bảo đảm tiến độ.

Ở khu vực phía Tây, cụm hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 và Yên Nghĩa 2, thuộc địa bàn xã An Khánh, có tổng diện tích 25ha, vốn đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng. Dự án đang được triển khai khẩn trương, hướng tới tăng năng lực thoát nước cho khu vực thường xuyên chịu áp lực lớn khi xảy ra mưa lớn.

Một công trình chống ngập trọng điểm khác là hồ điều hòa Phú Đô, tại phường Từ Liêm, có tổng mức đầu tư 1.167 tỷ đồng.

Dự án được khởi công đầu năm 2026 nhằm giải quyết tình trạng úng ngập kéo dài tại khu vực phía Tây Hà Nội. Đến nay, hồ điều hòa Phú Đô đã đạt khoảng 35% tổng khối lượng. Nhà thầu đang đẩy mạnh đào đắp lòng hồ, gia cố bờ bao xung quanh để bảo đảm an toàn trong mùa mưa, lũ.

Dự án hồ điều hòa Thụy Phương, thuộc phường Đông Ngạc, có diện tích 14,5ha và tổng vốn đầu tư hơn 700 tỷ đồng, cũng đã được khởi công và đang triển khai các hạng mục chính. Công trình được đầu tư nhằm tăng khả năng điều tiết nước, giảm ngập úng, đồng thời cải thiện cảnh quan khu vực.

Bên cạnh đó, hai dự án hồ Chèm và hồ Liên Mạc 1, có quy mô lần lượt 9ha và 13ha, đang trong giai đoạn hoàn tất bàn giao mặt bằng và triển khai thi công.

Đây là những công trình cấp bách trong kế hoạch củng cố hệ thống tiêu thoát nước của thành phố.Việc đồng loạt đầu tư các hồ điều hòa cho thấy Hà Nội đang tập trung xử lý một trong những điểm nghẽn lớn của hạ tầng đô thị.

Các công trình vừa đảm nhiệm chức năng trữ và điều tiết nước khi mưa lớn, vừa bổ sung không gian mặt nước, cải thiện cảnh quan và môi trường sống.

Trong những tháng cuối năm 2026, thành phố xác định tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho các dự án hạ tầng đô thị, thoát nước và công trình trọng điểm; đồng thời tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công.

Đây là cơ sở để Hà Nội từng bước nâng cao khả năng ứng phó với tình trạng ngập úng, hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật thoát nước và hướng tới phát triển đô thị bền vững./.

Cụm hồ điều hòa nghìn tỷ đồng: "Phao cứu sinh" cho phía Tây Thủ đô trước mùa mưa Cụm hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 và 2 được kỳ vọng là “túi chứa nước” chiến lược, giải quyết dứt điểm bài toán ngập úng kinh niên tại các khu vực trọng điểm phía Tây Hà Nội.

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