Quảng Trị đẩy nhanh tiến độ 4 dự án khắc phục hậu quả thiên tai

Tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai 4 dự án khắc phục hậu quả, phòng, chống thiên tai sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương năm 2026, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại trước diễn biến bất thường của mùa mưa bão và bảo đảm tiến độ giải ngân vốn.

Theo đó, 4 dự án được bố trí vốn và đã hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị gồm: Khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông Vĩnh Định; sạt lở bờ biển tại các xã Bến Hải, Nam Cửa Việt; sạt lở bờ biển xã Bắc Trạch và sạt lở bờ sông Kiến Giang qua các xã Trường Phú, Ninh Châu.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, xây dựng, lựa chọn nhà thầu và sớm triển khai thi công; xây dựng tiến độ chi tiết, rút ngắn tối đa thời gian thực hiện các thủ tục, bảo đảm an toàn công trình trong mùa mưa bão, đồng thời đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn được giao.

Bên cạnh đó, việc lựa chọn nhà thầu phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật; trường hợp áp dụng chỉ định thầu phải có đầy đủ căn cứ pháp lý, hồ sơ chứng minh tính cấp bách và chịu trách nhiệm trước pháp luật, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo nhấn mạnh, việc đẩy nhanh tiến độ các dự án có ý nghĩa cấp thiết trong bối cảnh mùa mưa bão năm 2026 được dự báo diễn biến phức tạp, nhằm sớm bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, hạ tầng thiết yếu, đồng thời bảo đảm sử dụng hiệu quả và giải ngân kịp thời nguồn vốn ngân sách trung ương đã được bố trí.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị giao Sở Tài chính tiếp tục theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và giám sát tiến độ giải ngân; Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các địa phương thường xuyên theo dõi diễn biến sạt lở tại các khu vực triển khai dự án, kịp thời đề xuất biện pháp xử lý khi có diễn biến bất thường, bảo đảm an toàn cho người dân và công trình hạ tầng./.

Kiểm tra thực tế, nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Mường Than Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu yêu cầu các cấp, ngành và xã Mường Than nêu cao ý thức tự lực, tự cường, phát huy vai trò của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

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