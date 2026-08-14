Ninh Bình: Dập tắt đám cháy, cứu hộ 3 tàu cá tại cảng Hồng Anh

Rạng sáng 14/8, vụ cháy 3 tàu cá xảy ra tại khu vực cảng cá Hồng Anh, xã Rạng Đông, tỉnh Ninh Bình.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo Hải đội Biên phòng 2 khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện phối hợp tổ chức chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, không để lửa lan sang các phương tiện neo đậu xung quanh.

Vào khoảng 2 giờ 45 phút ngày 14/8, Hải đội Biên phòng 2 nhận được tin báo của người dân về vụ cháy. Ba phương tiện bị ảnh hưởng gồm tàu cá TH-90399-TS và TH-90398-TS do ông Phạm Văn Đang, xã Hoa Lộc, tỉnh Thanh Hóa làm chủ; tàu cá TH-90256-TS do ông Hoàng Xuân Huy, xã Hoa Lộc, tỉnh Thanh Hóa làm chủ.

Ngay sau đó, Đại tá Phạm Văn Hóa, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình chỉ đạo Hải đội Biên phòng 2 khẩn trương tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp khống chế đám cháy, đồng thời phối hợp Hải đoàn Biên phòng 38 và lực lượng liên quan, bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sỹ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Sau khoảng 3 tiếng cứu hộ, đám cháy ở cảng Hồng Anh, xã Rạng Đông (Ninh Bình) được dập tắt hoàn toàn, không lan sang các phương tiện neo đậu xung quanh. (Ảnh: TTXVN phát)

Hải đội Biên phòng 2 huy động 5 cán bộ, chiến sỹ, sử dụng xuồng BP 04.07.06 và máy bơm chữa cháy áp lực cao, phối hợp Hải đoàn Biên phòng 38 nhanh chóng cơ động đến hiện trường, tổ chức tiếp cận, khống chế và dập lửa, hạn chế nguy cơ cháy lan.

Sau nhiều giờ chữa cháy, đến 6 giờ 50 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra, xử lý các nguy cơ cháy trở lại và tổ chức lai kéo 2 tàu TH-90399-TS và TH-90256-TS về khu vực âu neo đậu tàu xã Rạng Đông để bảo đảm an toàn.

Tàu TH-90398-TS hiện mắc cạn tại khu vực phao xanh số 7, luồng cửa Ninh Cơ. Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Đại tá Phạm Văn Hóa yêu cầu, các đơn vị tiếp tục duy trì lực lượng, phương tiện thường trực tại khu vực, chủ động xử lý tình huống phát sinh; tăng cường theo dõi, kiểm soát nguy cơ tràn dầu từ phương tiện bị cháy, không để xảy ra sự cố thứ cấp ảnh hưởng đến môi trường và an toàn khu vực cảng cá.

Các lực lượng cần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng, chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và bảo đảm an toàn khu vực./.

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