Hà Nội: Nguy cơ đuối nước rình rập tại các bãi tắm tự phát ở sông, hồ

Bất chấp biển cấm, những ngày nắng nóng, nhiều người vẫn tìm đến các bãi tắm tự phát ven sông Hồng hay Hồ Tây, hồ Linh Đàm để giải nhiệt.

Đằng sau sự mát mẻ nhất thời là hiểm họa đuối nước luôn rình rập, đặt ra yêu cầu cấp thiết về nâng cao ý thức người dân và tăng cường quản lý các khu vực nguy hiểm.

Những cuộc vui bên dòng nước đầy hiểm họa

Chiều muộn, khi nắng mùa Hè dịu bớt, dọc nhiều đoạn ven sông Hồng qua các phường Phú Thượng, Hồng Hà... hay khu vực bãi giữa, từng nhóm người lớn, trẻ em kéo nhau xuống tắm.

Tiếng cười nói rộn ràng, những cú lao mình xuống dòng nước tưởng chừng vô hại đã trở thành hình ảnh quen thuộc mỗi mùa nắng nóng. Không ít phụ huynh đưa con nhỏ ra bãi sông với suy nghĩ "chỉ ngâm nước một lát cho mát."

Trong khi đó, nhiều thanh thiếu niên lại xem những khu vực nước sâu là nơi thể hiện khả năng bơi lội, thậm chí tổ chức nhảy từ thuyền hoặc bờ kè xuống sông.

Phía sau khung cảnh nhộn nhịp ấy là những dòng nước ngầm khó lường. Chỉ sau một trận mưa lớn ở thượng nguồn hoặc khi các hồ thủy điện điều tiết, mực nước sông có thể thay đổi rất nhanh.

Những hố xoáy, bãi cát lún, dòng chảy xiết hình thành bất ngờ khiến ngay cả người biết bơi cũng có thể gặp nguy hiểm.

Bán trà đá ngay cạnh bãi tắm tự phát bên bờ sông Hồng đoạn phường Phú Thượng, chị Nguyễn Thị Nga (phường Phú Thượng, Hà Nội) cho biết vào những ngày nắng nóng, buổi chiều có khá đông người dân, nhất là thanh thiếu niên xuống tắm khu vực này.

Mặc dù có biển cảnh báo cấm tắm nhưng nhiều người vẫn phớt lờ, đồng thời lấy lý do tắm ở sông sạch hơn ở các bể bơi và có kỷ niệm tuổi thơ, một số người khác cho rằng, nước ở đây nông, chảy chậm để biện minh cho hành động tiềm ẩn nguy cơ bị đuối nước khi xuống sông tắm.

Không chỉ ở các tuyến sông, nhiều hồ điều hòa, hồ công viên hay hồ trong khu dân cư cũng xuất hiện những điểm tắm tự phát như, Hồ Tây, hồ Linh Đàm... Một số nơi có bờ thoải nhưng lòng hồ dốc đứng, nước sâu chỉ cách mép bờ vài mét. Người xuống nước rất dễ bị hụt chân, hoảng loạn dẫn đến tai nạn thương tâm.

Ông Nguyễn Văn Nam - người dân sống ở gần khu vực hồ Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, Hà Nội) cho biết một số trường hợp bị đuối nước dẫn đến tử vong khi xuống tắm, mặc dù cơ quan chức năng luôn nhắc nhở, thậm chí cắm rất nhiều biển cảnh báo cấm tắm.

Cụ thể, vụ việc ngày 5/6, một nam học sinh học lớp 11 đã tử vong khi tắm trên hồ Linh Đàm (phường Hoàng Liệt). Trước đó, vào tháng 4/2026, hai thanh thiếu niên xuống hồ điều hòa Yên Sở (phường Hoàng Mai) tắm bị đuối nước, sau nhiều giờ mới tìm kiếm được thi thể.

Mỗi mùa Hè, Hà Nội đều ghi nhận các vụ đuối nước thương tâm, trong đó, phần lớn nạn nhân là trẻ em và thanh thiếu niên. Mỗi vụ việc xảy ra đều để lại nỗi đau khôn nguôi cho gia đình, đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự chủ quan trước những vùng nước tưởng như quen thuộc.

Không để những lời cảnh báo chỉ dừng ở biển cấm

Người dân tắm ở những bãi tắm tự phát trên Hồ Tây tiềm ẩn nguy hiểm. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)

Những năm gần đây, các địa phương ven sông, hồ tại Hà Nội tăng cường cắm biển cảnh báo, dựng hàng rào, tổ chức tuần tra và tuyên truyền phòng, chống đuối nước. Lực lượng Công an, dân quân, tổ dân phố thường xuyên nhắc nhở người dân không bơi lội tại các khu vực nguy hiểm.

Ngay trong tháng 6/2026, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 (Công an thành phố Hà Nội) phối hợp chính quyền các địa phương lắp đặt biển cảnh báo tại 16 vị trí bãi tắm tự phát dọc tuyến sông Hồng và sông Đuống thuộc địa bàn quản lý.

Đây đều là những khu vực có địa hình phức tạp, lòng sông xuất hiện nhiều hố sâu, dòng chảy siết, thay đổi thất thường, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn đuối nước. Việc tiếp tục cắm biển cảnh báo tại khu vực thượng lưu cầu Long Biên góp phần mở rộng phạm vi cảnh báo, giúp người dân nhận biết khu vực nguy hiểm và nâng cao ý thức phòng ngừa.

Trung tá Trần Văn Công, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 2 cho biết, thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp chính quyền địa phương rà soát khu vực ven sông, bãi tắm tự phát và những vị trí có nguy cơ mất an toàn, kịp thời lắp đặt bổ sung biển cảnh báo.

Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không tắm, bơi lội tại khu vực nguy hiểm, góp phần phòng ngừa tai nạn đuối nước và bảo đảm an toàn trên các tuyến sông trên địa bàn.

Thực tế cho thấy, có nhiều biển cấm nhưng người dân vẫn "ngoảnh mặt làm ngơ." Có nơi, chỉ vài chục mét sau biển cảnh báo là hàng chục người vẫn vô tư xuống nước. Một số phụ huynh còn để con em tự do vui chơi dưới nước mà thiếu sự giám sát.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân không chỉ đến từ sự thiếu ý thức mà còn bởi nhu cầu có không gian vui chơi, giải nhiệt của người dân trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài. Khi thiếu các bể bơi công cộng giá phù hợp hoặc khu vui chơi dưới nước an toàn, nhiều người lựa chọn các bãi tắm tự phát như một giải pháp miễn phí.

Điều đó cho thấy cùng với xử lý điểm tắm nguy hiểm, thành phố cần tiếp tục đầu tư hệ thống bể bơi cộng đồng, mở rộng các lớp dạy bơi và kỹ năng phòng, chống đuối nước. Nhất là đối với lứa tuổi thanh thiếu niên, trẻ em khi được trang bị kỹ năng bơi an toàn và kỹ năng thoát hiểm, nguy cơ xảy ra tai nạn sẽ giảm đáng kể.

Bên cạnh đó, mỗi gia đình vẫn là "lá chắn" đầu tiên bảo vệ trẻ. Không nên giao trẻ tự đi tắm sông, hồ cùng bạn bè; không để trẻ chơi gần mép nước khi không có người lớn; đồng thời hướng dẫn trẻ tuyệt đối không cứu bạn bằng cách lao xuống nước nếu chưa được huấn luyện kỹ năng cứu hộ.

Đối với khu vực thường xuyên tập trung đông người tắm, chính quyền địa phương cần tăng cường kiểm tra, bố trí lực lượng nhắc nhở vào các khung giờ cao điểm, đồng thời rà soát, bổ sung biển cảnh báo tại vị trí có hố sâu, dòng chảy mạnh hoặc bãi cát dễ sạt lở.

Công tác tuyên truyền cần đa dạng hơn, thông qua trường học, mạng xã hội, loa truyền thanh cơ sở và các tổ chức đoàn thể để nâng cao nhận thức cộng đồng.Hà Nội đang trong những ngày nắng nóng nên các bãi tắm tự phát tiếp tục hấp dẫn nhiều người.

Song điều đáng lưu ý không phải là cảm giác mát mẻ trong chốc lát mà là mỗi người, mỗi gia đình đều trở về an toàn sau những giờ vui chơi. Đó cũng là mục tiêu Hà Nội đang hướng tới khi ngành chức năng, chính quyền kiên trì cảnh báo, tuyên truyền và siết chặt quản lý nhằm ngăn chặn các vụ đuối nước đau lòng để không còn những tiếng khóc xé lòng bên dòng sông hay mặt hồ của Thủ đô./.

Việt Nam có hơn 2.000 trẻ em Việt Nam tử vong do đuối nước mỗi năm Theo Bộ Y tế, tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh nếu gia đình cùng các em nâng cao ý thức, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống.