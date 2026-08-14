Hà Nội: Nhiều chương trình nghệ thuật dịp Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), các đơn vị nghệ thuật của Hà Nội tổ chức nhiều chương trình biểu diễn phục vụ nhân dân tại các xã, phường trên địa bàn Thủ đô.

Theo kế hoạch, các chương trình tập trung vào nội dung ca ngợi Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, truyền thống đấu tranh cách mạng của dân tộc; làm nổi bật ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Các tiết mục đồng thời giới thiệu truyền thống văn hiến, anh hùng của Thăng Long-Hà Nội, hình ảnh Thủ đô “Văn hiến-Văn minh-Hiện đại,” những thành tựu của đất nước và Hà Nội trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển.

Tối 19/8, sáu chương trình nghệ thuật sẽ đồng loạt diễn ra tại nhiều địa phương. Nhà hát Múa rối Thăng Long biểu diễn phục vụ nhân dân xã Ngọc Hồi; Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội biểu diễn tại xã Quang Minh; Nhà hát Chèo Hà Nội phục vụ nhân dân xã Bình Minh; Nhà hát Cải lương Hà Nội biểu diễn tại xã Hát Môn; Nhà hát Kịch Hà Nội biểu diễn tại xã Ba Vì.

Cùng thời gian, Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long tổ chức chương trình nghệ thuật tại Không gian đi bộ phố Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng.

Các chương trình có nhiều loại hình nghệ thuật như chèo, cải lương, kịch, múa rối, xiếc, ca múa nhạc, góp phần tạo thêm các điểm sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật phục vụ người dân và du khách trong dịp kỷ niệm.

Hoạt động biểu diễn tiếp tục được tổ chức trong hai ngày 1 và 2/9. Tối 1/9, Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long biểu diễn tại xã Đan Phượng; Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội phục vụ nhân dân xã Minh Châu.

Tối 2/9, nhiều chương trình tiếp tục được tổ chức tại các địa phương. Nhà hát Chèo Hà Nội biểu diễn tại khu vực Vườn hoa Đền Bà Kiệu, phường Hoàn Kiếm; Nhà hát Kịch Hà Nội biểu diễn tại xã Phúc Sơn; Nhà hát Cải lương Hà Nội phục vụ khán giả xã Bát Tràng; Nhà hát Múa rối Thăng Long biểu diễn tại xã Đại Xuyên; Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật tại xã Hòa Lạc.

Việc tổ chức các chương trình nghệ thuật tại nhiều địa phương nhằm đưa nghệ thuật chuyên nghiệp đến gần hơn với công chúng, đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày lễ lớn của đất nước.

Thông qua các hoạt động, ngành văn hóa Hà Nội góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết và khát vọng xây dựng đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới./.

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