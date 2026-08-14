Miss World 2026: 111 thí sinh khám phá Việt Nam qua hành trình văn hóa, trải nghiệm

Từ rừng ngập mặn, biển, sân golf đến ẩm thực, thời trang và các hoạt động văn hóa, chuỗi trải nghiệm của 111 thí sinh tại Việt Nam đang mở ra kênh quảng bá hình ảnh đất nước tới công chúng quốc tế.

Chiều 13/8, 111 đại diện đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ chính thức nhận sash Miss World 2026 tại Đồ Sơn, Hải Phòng, mở đầu hành trình kéo dài một tuần với nhiều nội dung trải nghiệm điểm đến, tài năng, ẩm thực, thời trang và thể thao.

Không chỉ là những hoạt động bên lề cuộc thi, chuỗi chương trình được tổ chức còn tạo cơ hội để các thí sinh trực tiếp trải nghiệm văn hóa, cảnh quan bản địa, qua đó đưa hình ảnh Việt Nam tiếp cận khán giả quốc tế thông qua chính trải nghiệm của dàn thí sinh.

Từ trải nghiệm điểm đến tới giao lưu văn hóa

Sau chặng mở đầu tại Quảng Ninh từ ngày 8-12/8, Hải Phòng là địa phương tiếp theo đón đoàn thí sinh từ ngày 12-20/8. Nếu Quảng Ninh giới thiệu đội hình Miss World trong không gian di sản Vịnh Hạ Long, Hải Phòng đưa các đại diện quốc tế tiếp cận một diện mạo khác của du lịch Việt Nam, với hệ sinh thái ven biển, nghỉ dưỡng, thể thao, vui chơi giải trí và văn hóa ẩm thực.

Trong hai ngày 14-15/8, các nhóm thí sinh sẽ tham gia ghi hình tại rừng ngập mặn, sân golf, Công viên nước Thủy Tinh và bãi biển Dragon Beach. Từ không gian sinh thái rừng ngập mặn đến biển, sân golf và các khu vui chơi, lịch trình cho thấy cách một điểm đến có thể được giới thiệu thông qua nhiều lớp trải nghiệm khác nhau.

Những hình ảnh, video được ghi lại trong quá trình này sẽ tiếp tục xuất hiện trên các nền tảng truyền thông của Miss World, Miss World Vietnam và mạng xã hội cá nhân của các thí sinh.

﻿ ﻿ 111 thí sinh quốc tế tham dự mùa giải Miss World năm nay. (Ảnh: BTC)

Sau các hoạt động khám phá Đồ Sơn, chuỗi chương trình tiếp tục mở rộng sang những nội dung thể hiện tài năng và bản sắc của các thí sinh.

Ngày 16/8, vòng Talent Audition dành cho các đại diện đăng ký phần thi tài năng sẽ diễn ra. Âm nhạc, múa, trình diễn, hội họa, nghệ thuật truyền thống cùng nhiều năng khiếu cá nhân được đưa lên sân khấu. Không ít thí sinh lựa chọn những tiết mục gắn với văn hóa quê hương, biến phần thi thành không gian giao lưu giữa các nền văn hóa.

Ngày 17/8, chương trình Chef Beauty tiếp tục kết nối các đại diện thông qua ẩm thực, với sự tham gia của phu nhân các đại sứ. Bên cạnh trải nghiệm chế biến món ăn, chương trình tạo cơ hội để các thí sinh tìm hiểu nguyên liệu, văn hóa ẩm thực Việt Nam và giới thiệu nét đặc trưng trong văn hóa ẩm thực của quốc gia mình.

Đến ngày 18/8, Vietnam Beauty Fashion Fest XVI kết hợp phần thi Top Model tại bãi biển Dragon Beach, giúp các thí sinh thể hiện kỹ năng trình diễn, phong thái và khả năng làm chủ sân khấu.

Ngày 19/8, chặng Hải Phòng khép lại với Sport Challenge, nơi các người đẹp được đặt trong những thử thách về thể lực, khả năng phối hợp và tinh thần đồng đội.

Các thí sinh nhận sash để bước vào các hoạt động chính thức của cuộc thi. (Ảnh: BTC)

Như vậy, chỉ trong một tuần, hành trình tại Hải Phòng kết hợp tương đối đầy đủ các yếu tố của một sản phẩm du lịch: khám phá thiên nhiên, nghỉ dưỡng, thể thao, ẩm thực, thời trang, văn hóa và giao lưu cộng đồng. Điều này giúp hình ảnh điểm đến được thể hiện sinh động hơn thay vì chỉ thông qua những hình ảnh quảng bá đơn tuyến.

Sau Hải Phòng, từ ngày 20/8, hành trình Miss World tiếp tục tại Nha Trang, Khánh Hòa với các hoạt động như Head to Head Challenge, Talent Show, phỏng vấn kín, Dances of the World và các chương trình thuộc dự án “Beauty With A Purpose”, trước khi bước vào đêm chung kết ngày 5/9.

Mỗi thí sinh là một “kênh” kể chuyện về Việt Nam

Một nội dung đáng chú ý trong hành trình Miss World 2026 tại Việt Nam là series Her Journey to Vietnam. Thay vì chỉ giới thiệu thí sinh qua ngoại hình, chiều cao hay thành tích, series tập trung khai thác câu chuyện cá nhân, quá trình trưởng thành, học vấn, nghề nghiệp, những vấn đề cộng đồng mà họ quan tâm và động lực đến với Miss World.

Cách tiếp cận này tạo thêm chiều sâu cho hình ảnh các đại diện quốc tế, đồng thời mở ra một cách quảng bá Việt Nam tự nhiên hơn. Khi thí sinh trực tiếp trải nghiệm một điểm đến, thưởng thức món ăn, tìm hiểu văn hóa hoặc giao lưu với người dân, câu chuyện về Việt Nam được truyền tải qua góc nhìn cá nhân thay vì chỉ qua thông điệp quảng bá của ban tổ chức.

Với 111 đại diện, hàng loạt nội dung được ghi hình tại Quảng Ninh, Hải Phòng và Khánh Hòa có khả năng tạo ra lượng lớn hình ảnh và câu chuyện về Việt Nam trên các nền tảng quốc tế. Mỗi thí sinh, theo đó, có thể trở thành một “đại sứ trải nghiệm,” đưa cảnh quan, văn hóa, ẩm thực và con người Việt Nam đến gần hơn với cộng đồng người theo dõi của mình.

Các thí sinh trình diễn áo dài Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Đặc biệt, việc các hoạt động được tổ chức tại nhiều địa phương giúp hành trình Miss World không chỉ quảng bá một điểm đến mà giới thiệu những lát cắt khác nhau của Việt Nam: từ di sản thiên nhiên và văn hóa ở Quảng Ninh, không gian biển và nghỉ dưỡng tại Hải Phòng đến cảnh quan, văn hóa và đời sống du lịch của Khánh Hòa.

Trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến ngày càng dựa nhiều vào trải nghiệm và khả năng tạo nội dung, việc một cuộc thi sắc đẹp quốc tế tổ chức hành trình kéo dài gần một tháng tại Việt Nam tạo ra giá trị hơn phạm vi một sự kiện.

Những trải nghiệm được ghi lại và chia sẻ trong suốt cuộc thi có thể trở thành nguồn nội dung quảng bá trực tiếp, góp phần đưa hình ảnh Việt Nam - một điểm đến giàu cảnh quan, văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm - tiếp cận công chúng quốc tế theo cách gần gũi và giàu cảm xúc hơn.

Từ những tà áo dài bên Vịnh Hạ Long, trải nghiệm rừng ngập mặn Đồ Sơn, những món ăn Việt Nam đến sân khấu thời trang bên bờ biển, hành trình của 111 thí sinh đang từng bước tạo nên một “bức tranh Việt Nam” được kể bằng chính trải nghiệm của những nhan sắc quốc tế./.

Các thí sinh rạng rỡ trên hành trình dự thi ở Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Chủ tịch Miss World khảo sát các địa điểm tổ chức cuộc thi tại Việt Nam Cuộc thi đang hoàn thiện những khâu đầu tiên. Đại diện “chủ nhà” cùng tổ chức Miss World vừa có chuyến khảo sát thực tế xuyên Việt nhằm đánh giá các địa điểm tiềm năng cho chuỗi hoạt động sắp tới.