Nghệ sỹ tham gia 'Sao Nhập Ngũ 2026': Tự hào được đến với hành trình Trường Sa

Tối 13/8, chương trình “Sao Nhập Ngũ 2026” tổ chức buổi giao lưu, gặp gỡ báo chí, tiết lộ những cảm xúc đặc biệt của dàn nghệ sỹ khi đến với Trường Sa.

“Sao Nhập Ngũ” đã chính thức trở lại với chủ đề “Tổ quốc nơi đầu sóng,” đánh dấu một trong những cột mốc đặc biệt nhất sau 16 mùa phát sóng: Lần đầu tiên hành trình huấn luyện của chương trình được thực hiện tại quần đảo Trường Sa.

Không chỉ thay đổi địa điểm ghi hình, mùa thứ 17 còn mở rộng quy mô trải nghiệm khi đưa 8 nghệ sỹ đến sống, sinh hoạt và huấn luyện cùng những người lính đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ nơi đầu sóng: Phan Mạnh Quỳnh, Châu Bùi, Erik, Văn Mai Hương, Thúy Ngân, Quốc Trường, Tuấn Dương, Minh Trang.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus về quá trình sản xuất, Tổng đạo diễn Lương Hải Khoa cho biết êkip đã dành thời gian để ghi hình “nháp” tại một vùng biển đảo khác trước khi ra Trường Sa. Mọi yếu tố về địa hình, thời tiết đều đã được tính toán kỹ càng bởi đưa khoảng 100 người cùng nhiều thiết bị lên đảo không phải điều đơn giản. Tuy vậy, sóng gió nơi Trường Sa vẫn khó dự đoán nên đã có những chương trình không thể thực hiện được theo kế hoạch.

Các nghệ sỹ tham gia chương trình huấn luyện, trải nghiệm tại Trường Sa.

Tổng đạo diễn cho hay anh không cần dàn dựng cảm xúc trong những phân đoạn tại biển đảo, bởi Trường Sa tự thân đã mang một sức mạnh đặc biệt. Giữa biển trời Tổ quốc, bên cột mốc chủ quyền hay trong lễ chào cờ, cảm xúc và lòng tự hào của mỗi người tham gia đều đến một cách tự nhiên.

Đặt chân đến đơn vị huấn luyện - Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 101 (Vùng 4 Hải quân, Quân chủng Hải quân), cả đoàn bước vào buổi làm quen và giới thiệu bản thân.

Dù được biết đến như một người “chiến hết mình” trong các show truyền hình thực tế, Thúy Ngân cũng không thể trụ vững trước thời tiết khắc nghiệt của biển Nha Trang ngay trong buổi sáng đầu tiên nhập ngũ. Khi đang cùng đồng đội giới thiệu về bản thân, Thuý Ngân đã không thể đứng vững trước cơn say nắng ập đến.

Trước sự lo lắng của đồng đội cùng êkip, Thúy Ngân vẫn liên tục gượng dậy khẩn thiết: "Em vẫn quay được!" và "Nội dung sau em vẫn quay tiếp nhé!" (Ảnh: NSX)

Chia sẻ về hành trình tại Trường Sa, Châu Bùi không muốn nói đến những khó khăn mà chỉ muốn nhớ về những cảm xúc, trải nghiệm khó quên. Cô tâm niệm rằng dàn “Sao Nhập Ngũ” chỉ có 12 ngày trải nghiệm còn các chiến sỹ ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc mới thực sự vất vả, gian khổ.

“Được đến Trường Sa là cơ hội hiếm có trong đời. Tôi tự hào khi được tham gia hành trình và đã tận hưởng từng khoảnh khắc ý nghĩa. Chỉ có điều Châu đã trải qua cảm giác say sóng đáng sợ. Tôi gần như nằm im suốt 30 tiếng trên tàu. Tay lúc nào cũng cầm củ khoai mà đồng chí Thúy Ngân đưa cho. Mỗi khi mở mắt ra thì ăn cho đỡ đói và lại nằm im,” Châu Bùi nhớ lại.

Không chỉ là hành trình vượt qua giới hạn thể lực, “Sao Nhập Ngũ 2026” còn đưa những người tham gia đến gần hơn với cuộc sống của cán bộ, chiến sỹ nơi đảo xa. Qua từng bài huấn luyện, từng bữa cơm và những khoảnh khắc đứng trước biển trời Tổ quốc, hình ảnh người lính hiện lên bình dị, gần gũi nhưng cũng đầy bản lĩnh, trách nhiệm./.

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