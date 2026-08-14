Khai mạc Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo Quốc gia WAN-IFRA Việt Nam 2026

Sáng 14/8 tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam (VJA) phối hợp cùng Hiệp hội các Nhà xuất bản tin tức thế giới (WAN-IFRA) tổ chức Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam năm 2026.

Đây là lần đầu tiên, Diễn đàn được tổ chức ở Việt Nam, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số của báo chí Việt Nam, đồng thời khẳng định vị thế ngày càng nổi bật của Việt Nam trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thế giới.

Diễn đàn quy tụ hơn 200 đại biểu gồm lãnh đạo các cơ quan quản lý Nhà nước, lãnh đạo các cơ quan báo chí, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia uy tín cùng các diễn giả hàng đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo (AI) đến từ Mỹ, Châu Âu, ASEAN và Việt Nam.

Chương trình bao gồm phiên khai mạc, các phiên chuyên đề và phiên tổng kết, tập trung vào những vấn đề mang tính chiến lược và thực tiễn nhất của báo chí trong kỷ nguyên AI.

Phát biểu khai mạc ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết ý nghĩa đặc biệt của Diễn đàn WAN-IFRA 2026: "Đây không chỉ là nơi chúng ta nói về công nghệ, mà là nơi chúng ta cùng nhau trả lời một câu hỏi quan trọng 'Trong kỷ nguyên AI, chúng ta muốn báo chí sẽ trở thành như thế nào?'".

Ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

"Tôi tin rằng câu trả lời không phải là một nền báo chí được vận hành bởi máy móc. Mà chúng ta hướng tới một nền báo chí trong đó con người sử dụng hiệu quả công nghệ để có thêm năng lực, để tạo ra những giá trị lớn hơn cho công chúng. Một nhà báo có thể sử dụng AI để nghiên cứu sâu hơn, phân tích tốt hơn, kể chuyện sáng tạo hơn và có thêm thời gian để kể những câu chuyện thực sự ý nghĩa với xã hội. Một tòa soạn có thể sử dụng AI để vận hành hiệu quả hơn, nhưng vẫn giữ được bản sắc, trách nhiệm xã hội. Và một nền báo chí có thể tận dụng sức mạnh của công nghệ mà vẫn giữ vững những giá trị cốt lõi: sự thật, niềm tin và tính nhân văn."

Ông Lê Quốc Minh cũng khẳng định chuyển đổi số không còn là lựa chọn, mà đã trở thành yêu cầu phát triển của báo chí hiện đại. Nhưng chuyển đổi số không phải chỉ là đưa một vài công cụ mới vào tòa soạn. Mục tiêu cuối cùng của chuyển đổi số vẫn phải là nâng cao chất lượng báo chí và phụng sự công chúng tốt hơn. Trong một thế giới quá nhiều thông tin, báo chí phải là nơi tìm kiếm sự thật, kiểm chứng sự thật và để công chúng đặt niềm tin.

"Tôi tin tưởng rằng, với sự hiện diện của các nhà quản lý, các chuyên gia, các lãnh đạo cơ quan báo chí và đông đảo đồng nghiệp trong nước và quốc tế, Diễn đàn WAN-IFRA 2026 sẽ mở ra những sáng kiến mới, những mô hình hợp tác mới và những giải pháp thiết thực để AI thực sự trở thành công cụ đắc lực cho nhà báo và tòa soạn, đồng thời góp phần củng cố niềm tin của công chúng đối với báo chí."

Mở đầu Diễn đàn, trong phiên "Tầm nhìn chiến lược về AI," ông Lê Quốc Minh cũng đã trình bày, cung cấp góc nhìn chiến lược về tác động của Trí tuệ nhân tạo (AI) đối với ngành báo chí truyền thông trên thế giới và tại Việt Nam.

Ông Ezra Eeman - Chuyên gia AI, Giám đốc Chiến lược và Đổi mới sáng tạo, NPO (Hà Lan) điều phối phiên đầu tiên.

Ông Ezra Eeman - Chuyên gia AI, Giám đốc Chiến lược và Đổi mới sáng tạo, NPO (Hà Lan) điều phối phiên đầu tiên. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Tiếp đó, ông Zhang Jun, Giám đốc Công nghệ (CTO) của Báo South China Morning Post, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn quá trình chuyển đổi số dựa trên AI của tổ chức. Một trong những nội dung được mong đợi nhất là phiên "Tòa soạn AI và quy trình vận hành trong tòa soạn ứng dụng AI", với sự tham gia của các chuyên gia đến từ Báo The Straits Times (Singapore) và Fathm (Colombia). Phiên thảo luận chia sẻ cách thức các cơ quan báo chí hàng đầu tích hợp AI vào quy trình tác nghiệp, mô hình tòa soạn chuẩn AI.

Ở góc độ quản trị, phiên "Quản trị trí tuệ nhân tạo ở quy mô lớn" với đại diện từ Tập đoàn báo chí Hearst Newspapers (Hoa Kỳ) và Tổ chức OK Lab (Thụy Sĩ) trao đổi về việc xây dựng bộ quy tắc quản trị cần thiết nhằm bảo vệ niềm tin của công chúng, thúc đẩy đổi mới và giữ vững quyền kiểm soát tương lai AI của tòa soạn.

Diễn đàn cũng giới thiệu các mô hình thực tiễn tiêu biểu của báo chí Việt Nam với những kinh nghiệm ứng dụng AI từ Báo điện tử VnExpress và Cơ quan Báo, Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV).

Phiên "Tương lai của AI tự chủ (Agentic AI)", do ông Derrick Ho, Tập đoàn báo chí Hearst Newspapers (Hoa Kỳ) dẫn dắt giới thiệu xu hướng mới nhất về các hệ thống AI có khả năng tự động thực hiện chuỗi nhiệm vụ phức tạp, mở ra những phương thức vận hành hoàn toàn mới cho các tòa soạn trong tương lai.

Diễn đàn diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đang quyết liệt triển khai Nghị quyết 57 - NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số quốc gia cùng với Chiến lược quốc gia về chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045, nhằm đưa đất nước vươn mình trong kỷ nguyên số.

Hội Nhà báo Việt Nam mong muốn thông qua diễn đàn, các nhà lãnh đạo quản lý và chuyên gia có cơ hội chia sẻ tầm nhìn chiến lược, kinh nghiệm thực tiễn, các công nghệ và mô hình tiên phong về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong báo chí, nâng cao kỹ năng số cho người làm báo Việt Nam.

Việc Việt Nam đăng cai Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo quốc tế WAN-IFRA 2026 là minh chứng cho quyết tâm của Việt Nam trong việc xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, lấy công nghệ làm động lực và lấy con người làm trung tâm của đổi mới sáng tạo. Diễn đàn góp phần hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh của báo chí Việt Nam trong kỷ nguyên mới./.

“Chạm thông tin – tỏa niềm tin”: Báo chí tìm lại vị thế trong kỷ nguyên AI Nhiều diễn giả tại hội thảo cho rằng, công nghệ và nền tảng số có thể tạo ra sự chú ý, nhưng chỉ nội dung có giá trị thực mới dựng xây được niềm tin.