Tết Khô Già Già - bản sắc văn hóa của đồng bào Hà Nhì ở Lào Cai

Đồng bào Hà Nhì đen tại thôn Lao Chải, xã Trịnh Tường vừa tưng bừng tổ chức Tết Khô Già Già - lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc và có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống tinh thần của người Hà Nhì.

Đối với đồng bào Hà Nhì đen, Tết Khô Già Già là dịp để bày tỏ lòng biết ơn đối với các đấng thần linh đã che chở, phù hộ cho bản làng, đồng thời cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, cuộc sống của người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Đây cũng là dịp để các gia đình trong thôn cùng gặp gỡ, gắn kết và chung tay gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống được lưu truyền từ bao đời.

Trước khi lễ hội chính thức diễn ra, bà con trong thôn đã cùng nhau chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện dưới sự hướng dẫn của các thầy cúng và những người cao tuổi. Từ việc dựng lại lán thờ, vệ sinh khu vực hành lễ đến chuẩn bị các trò chơi dân gian như đu dây, đu quay đều được thực hiện bằng tinh thần đoàn kết và trách nhiệm. Mỗi gia đình đều đóng góp cỏ gianh để lợp mái lán thờ chung, góp phần tạo nên không gian tổ chức lễ hội trang trọng, đồng thời thể hiện sự đồng lòng trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Các nghi lễ truyền thống được tổ chức trang nghiêm theo đúng phong tục của người Hà Nhì. Trong đó, nghi lễ hiến trâu tạ ơn thần linh và cầu phúc cho bản làng là nghi thức quan trọng nhất. Dưới sự chủ trì của các thầy cúng cùng các bậc cao niên, các nghi thức xin nước thiêng, dâng lễ vật và cầu nguyện được thực hiện với lòng thành kính, gửi gắm mong ước về một năm bình yên, mùa màng bội thu và cuộc sống đủ đầy.

Sau khi hoàn thành nghi lễ, thịt trâu được chia đều cho từng hộ gia đình để mang về cúng tổ tiên. Phong tục này không chỉ thể hiện tinh thần sẻ chia, sự công bằng mà còn phản ánh đậm nét tính cộng đồng trong đời sống của đồng bào Hà Nhì đen.

Ngày chính hội diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi với nghi lễ cầu mùa - nghi lễ quan trọng nhất của Tết Khô Già Già. Các gia đình chuẩn bị lễ vật, tổ chức rước lễ từ nhà đến khu vực hành lễ để dâng lên thần linh, cầu mong mưa thuận gió hòa, cây trồng vật nuôi phát triển, cuộc sống bình yên và hạnh phúc.

Một điểm nhấn ý nghĩa của lễ hội là trước khi bước vào phần hội, trưởng bản công bố các quy ước, hương ước của cộng đồng về bảo vệ rừng, giữ gìn nguồn nước, phát triển sản xuất, chăn nuôi, bảo đảm an ninh trật tự và bảo vệ môi trường. Những quy ước này góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân, xây dựng cộng đồng đoàn kết và hướng tới phát triển bền vững.

Sau phần lễ trang nghiêm là không khí sôi động của các hoạt động văn hóa, vui chơi dân gian như đu dây, đu quay, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Mọi người còn có dịp thưởng thức các món ăn truyền thống, giao lưu văn hóa và tìm hiểu những nét đẹp trong đời sống của đồng bào Hà Nhì đen, tạo nên bầu không khí đầm ấm, rộn ràng trong suốt những ngày diễn ra lễ hội.

Tết Khô Già Già năm 2026 không chỉ là dịp để đồng bào Hà Nhì đen tri ân thần linh và cầu mong một năm mới thuận lợi, ấm no mà còn góp phần giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc Hà Nhì đến với du khách gần xa. Qua đó, lễ hội tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong việc bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết cộng đồng và góp phần thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn xã Trịnh Tường./.

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