Từ ngày 14-16/8, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Triển lãm ảnh “Giao thoa Văn hóa Nam Trung Bộ-Tây Nguyên” chủ đề “Quảng Ngãi-Kết nối di sản-Hội tụ bản sắc-Lan tỏa giá trị.”

Triển lãm trưng bày 180 bức ảnh, tác phẩm và tài liệu của 7 tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Quảng Ngãi. Đây là dịp giới thiệu những dấu ấn lịch sử, giá trị văn hóa, di sản, cảnh quan thiên nhiên, đời sống, con người và tiềm năng du lịch của các địa phương. Qua đó, làm nổi bật sự đa dạng, giao thoa giữa những vùng đất có nhiều nét tương đồng nhưng vẫn mang bản sắc riêng.

Các nội dung được sắp đặt thành những cụm không gian văn hóa của từng địa phương, kết hợp bản đồ và mã QR. Hình thức thể hiện trực quan tạo sự liên kết giữa không gian thực và nền tảng số, mở rộng khả năng khám phá thông tin về từng điểm đến, giá trị văn hóa và sản phẩm đặc trưng.

Trong đó, tỉnh Quảng Ngãi tập trung giới thiệu các nhóm hình ảnh về dấu ấn lịch sử, di sản văn hóa, biển đảo, đại ngàn, con người, nghề và làng nghề, sản phẩm, không gian du lịch cùng diện mạo địa phương hôm nay. Qua đó, khắc họa một vùng đất giàu truyền thống, sở hữu hệ sinh thái đa dạng và nhiều giá trị văn hóa, cảnh quan có khả năng phát triển thành sản phẩm du lịch đặc sắc.

Đặc biệt, không gian Quảng Ngãi đặt trong mối liên hệ với các điểm đến Măng Đen, Lý Sơn, Sa Huỳnh, gợi mở sự kết nối giữa cao nguyên, đại ngàn với biển đảo và vùng duyên hải. Từ đó, hình thành góc nhìn mới về một hành trình trải nghiệm liên vùng - nơi các điểm đến có thể bổ trợ cho nhau, tạo thêm sức hút đối với du khách và mở rộng dư địa hợp tác du lịch.

Chương trình góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, gắn khai thác hiệu quả tiềm năng biển, đảo với bảo tồn giá trị văn hóa và phát triển bền vững.

Cùng với hoạt động quảng bá văn hóa, trong thời gian này, Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa đặc trưng của Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố vùng Duyên hải Nam Trung Bộ-Tây Nguyên.

Đại biểu tham quan khu vực triển lãm ảnh. (Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN)

Khu trưng bày giới thiệu mặt hàng tiêu biểu, sản phẩm thế mạnh của 7 địa phương, tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường.

Điểm nhấn là hoạt động livestream bán hàng trực tuyến, giúp sản phẩm địa phương tiếp cận người tiêu dùng trên phạm vi rộng; đồng thời hỗ trợ các đơn vị sản xuất đa dạng hóa kênh phân phối, thích ứng xu hướng thương mại điện tử và nâng cao khả năng kết nối cung-cầu.

Việc tổ chức đồng thời các hoạt động giới thiệu văn hóa, quảng bá du lịch và xúc tiến thương mại tạo nên không gian kết nối toàn diện, trong đó, bản sắc văn hóa, tài nguyên du lịch và sản phẩm đặc trưng cùng được phát huy. Trên cơ sở đó, các địa phương có thêm cơ hội tìm kiếm lĩnh vực phối hợp, khai thác lợi thế bổ trợ và mở rộng quan hệ kinh tế, tạo thêm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2026-2030./.

Giới thiệu đặc trưng văn hóa dân tộc thiểu số Nam Trung Bộ, Tây Nguyên Triển lãm giới thiệu hơn 300 tài liệu, hình ảnh, hiện vật là những đặc trưng tiêu biểu trong lao động sản xuất, đời sống vật chất, đời sống tinh thần... của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.