Mực nước các sông, hồ điều hòa trên địa bàn Hà Nội cơ bản được giữ ở mức thấp

Theo Bản tin dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, từ sáng 23/7 đến chiều 24/7, thành phố Hà Nội có mưa, mưa vừa, sau có mưa to đến rất to và dông.

Bờ kè sông Tô Lịch, đoạn qua phường Kim Giang, quận Thanh Xuân. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 23/7, đại diện Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội cho biết, toàn bộ lực lượng cán bộ, công nhân viên công ty đã chuyển sang chế độ trực bão; sẵn sàng nhận nhiệm vụ để giải quyết thoát nước.

Các trạm bơm, cửa phai đã được kiểm tra, sẵn sàng vận hành khi có yêu cầu. Các kho vật tư phòng, chống lụt bão tại cụm công trình đầu mối Yên Sở, cụm cống qua đê Hải Bối và các trạm bơm thoát nước đã được chuẩn bị, kiểm tra, sẵn sàng đưa vào sử dụng khi có yêu cầu…

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội đã phối hợp với chủ đầu tư các dự án thi công trên hệ thống thoát nước như: Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, Dự án nhà ga S12… kiểm tra, đánh giá khả năng thoát nước và đưa ra phương án hạn chế tối đa ảnh hưởng khi có mưa bão lớn.

Ngoài ra, công ty còn chủ động liên hệ với các đơn vị thủy nông để phối hợp, sẵn sàng vận hành các trạm bơm tiêu: Yên Nghĩa, Vân Đình, Ngoại Độ 1, Ngoại Độ 2… và các công trình thủy lợi: đập Trại Lợn, cống Xuân Quan… để điều tiết mực nước trên hệ thống.

Hiện, mực nước các sông, hồ điều hòa trên địa bàn thành phố cơ bản được giữ ở mức thấp so với mực nước khống chế, sẵn sàng đón bão.

Cụ thể, mực nước trên sông Tô Lịch tại đập Thanh Liệt là +2,58 m, trên sông Kim Ngưu tại cống Lò Đúc là +3,57 m, trên sông Lừ tại Đặng Xuân Bảng là +2,33 m, trên sông Sét tại cống quay là +2,21 m; trên hồ Tây (cửa A) là +5,92 m, hồ Linh Đàm là +2,40 m…

