Vận hành đóng 2 cống Tha La và Trà Sư kiểm soát lũ vùng Tứ Giác Long Xuyên

Sáng 14/8, tại phường Thới Sơn (tỉnh An Giang), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác thủy lợi An Giang phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức vận hành đóng cống Tha La và Trà Sư - hai cống kiểm soát lũ ở đầu nguồn vùng Tứ Giác Long Xuyên, nhằm chặn dòng, kiểm soát lũ, giúp bà con nông dân vùng hạ du thu hoạch dứt điểm vụ lúa Hè Thu và xuống giống vụ Thu Đông 2026 đúng theo lịch thời vụ.

Ông Nguyễn Hữu Trí, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác thủy lợi An Giang cho biết căn cứ quy trình vận hành hệ thống công trình thủy lợi Vùng Tứ giác Long Xuyên, khi mực nước ở khu vực thượng lưu cống Tha La và Trà Sư đạt 1,5m thì phải tiến hành đóng cống để chủ động kiểm soát lũ từ thượng nguồn sông Cửu Long ra biển Tây, ngăn lũ đổ về phía hạ du, bảo vệ diện tích lúa Hè Thu, bảo đảm an toàn sản xuất vụ Thu Đông (vụ ba) cho bà con nông dân tỉnh An Giang và Thành phố Cần Thơ.

Thời gian mở cống Tha La, Trà Sư để điều tiết lũ cho vùng Tứ Giác Long Xuyên dự kiến vào cuối tháng 8/2026, khi bà con nông dân đã thu hoạch dứt điểm vụ lúa Hè Thu năm 2026 và xuống giống vụ Thu Đông 2026 xong.

Theo ông Trí, trước khi tiến hành vận hành đóng hai cống Tha La và Trà Sư, tỉnh An Giang đã thống nhất thời gian đóng cống với thành phố Cần Thơ, đồng thời thông báo thời gian vận hành đóng cống trước 3 ngày trên các phương tiện truyền thông cho nhân dân và các địa phương trong vùng biết để chủ động các phương án ứng phó, bảo vệ sản xuất và điều tiết giao thông thuỷ phù hợp.

Tại thời điểm đóng cống, mực nước ở thượng lưu cống Tha La là trên 1,51m; hạ lưu cống Tha La xấp xỉ 1,5m; mực nước ở thượng lưu cống Trà Sư là trên 1,5m; hạ lưu cống Trà Sư đạt xấp xỉ 1,5m.

“Sau khi đóng hai cống Tha La và Trà Sư, mực nước nội đồng khu vực tỉnh An Giang có khả năng giảm khoảng 0,3m; khu vực thành phố Cần Thơ giảm khoảng 0,2m; tạo thuận lợi cho các hoạt động sản xuất và dân sinh của người dân vùng hạ du," ông Trí cho biết thêm.

Cống Trà Sư (phường Thới Sơn) góp phần kiểm soát lũ vùng Tứ giác Long Xuyên được chủ động và linh hoạt hơn, đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất và dân sinh của người dân ở vùng hạ du. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo đến ngày 14/8/2026, mực nước cao nhất trên sông Hậu tại Châu Đốc là trên 2,45m và tiếp tục lên dần.

Để đảm bảo yêu cầu phục vụ sản xuất và dân sinh của người dân vùng hạ lưu, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác thủy lợi An Giang thông tin đến các đơn vị, địa phương và người dân khu vực liên quan trong vùng Tứ giác Long Xuyên biết để có phương án sản xuất và điều tiết giao thông thủy phù hợp.

Sau khi đóng 2 cống Tha La và Trà Sư, mực nước nội đồng vùng Tứ Giác Long Xuyên có khả năng giảm từ 0,2-0,3m, tạo thuận lợi cho các hoạt động sản xuất và dân sinh của người dân vùng hạ du. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Vụ Hè thu 2026, toàn tỉnh An Giang xuống giống được 503.000ha (đạt 99,51% kế hoạch); đến nay đã thu hoạch được 198.290 ha (đạt 39,68% diện tích xuống giống), năng suất bình quân ước đạt 6,2 tấn/ha.

Vụ Thu Đông 2026, toàn tỉnh An Giang dự kiến xuống giống trên 300.000ha; trong đó diện tích lúa là 247.700ha, rau màu các loại gần 60.000ha; đến nay, toàn tỉnh đã xuống giống được 67.734 ha/247.700 ha, đạt 27,35% kế hoạch, tập trung ở 67 xã, phường trong tỉnh. Ước năng suất lúa bình quân đạt 6 tấn/ha.

Căn cứ vào khung lịch thời vụ của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, tình hình khí tượng thuỷ văn và diễn biến rầy nâu trên đồng ruộng, ngành nông nghiệp tỉnh An Giang khuyến cáo khung lịch thời vụ xuống giống vụ Thu Đông 2026 trong toàn tỉnh bắt đầu từ ngày 10/7 đến ngày 10/9 (tức ngày 26/5 đến ngày 29/7 âm lịch).

Lịch gieo sạ né rầy tập trung chia làm 2 đợt chính; đợt 1 từ ngày 20/7 đến ngày 30/7 (tức ngày 7/6 đến 17/6 âm lịch), áp dụng đối với các tiểu vùng trũng thấp, vùng giữa sông Tiền và sông Hậu có hệ thống bờ bao triệt để, thu hoạch dứt điểm vụ Hè Thu sớm.

Đợt 2, từ ngày 20/8 đến ngày 30/8 (tức ngày 8/7 đến 18/7 âm lịch); áp dụng cho các tiểu vùng còn lại thuộc vùng Tứ giác Long Xuyên và Tây sông Hậu sau khi đã dọn sạch quỹ đất, đảm bảo thời gian cách ly đất tối thiểu 15 ngày.

Cống Tha La và Trà Sư nằm trên địa bàn phường Thới Sơn, tỉnh An Giang; đây là 2 cống điều tiết lũ lớn của vùng Tứ Giác Long Xuyên được xây dựng để thay thế cho 2 đập bằng cao su trước đây đã xuống cấp với tổng mức đầu tư khoảng 232 tỷ đồng.

Hai công trình này được đưa vào vận hành, sử dụng từ cuối năm 2020, giúp quá trình vận hành kiểm soát lũ vùng Tứ giác Long Xuyên được chủ động và linh hoạt hơn, đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất và dân sinh của người dân vùng hạ du./.

Vận hành xả hai cống kiểm soát lũ sông Cửu Long và vùng Tứ Giác Long Xuyên Việc mở cống xả lũ 2 cống Than La và Trà Sư vừa chủ động điều tiết lũ từ thượng nguồn Campuchia ra biển Tây, ngăn lũ đổ về phía Nam Quốc lộ 91m bảo đảm an toàn sản xuất vụ Thu Đông.