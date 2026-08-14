Đồng Nai dừng chủ trương đầu tư Nhà máy xử lý rác phát điện Vĩnh Tân

Do tiến độ thực hiện dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại xã Vĩnh Tân không đảm bảo nên thành phố Đồng Nai quyết định dừng chủ trương đầu tư dự án.

Ngày 14/8, tại kỳ họp chuyên đề, Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Nai đã quyết nghị dừng chủ trương đầu tư dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại xã Vĩnh Tân theo phương thức đối tác công tư (PPP) tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 22/9/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai cũ.

Hội đồng nhân dân thành phố giao giao Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai rà soát, nghiên cứu hình thức triển khai dự án nhà máy xử lý rác theo quy hoạch thành phố, làm cơ sở xử lý rác trên địa bàn thành phố.

Theo Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai, tiến độ thực hiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại xã Vĩnh Tân từ khi được thoả thuận giao lập hồ sơ lần 1 (ngày 10/5/2023), gia hạn thoả thuận lần 2 (ngày 14/10/2024) đến thời điểm hiện nay rất chậm, mặc dù các sở ngành thường xuyên đôn đốc, hỗ trợ. Tuy nhiên, tiến độ và chất lượng lập hồ sơ chưa đảm bảo theo kế hoạch số 128/KH-UBND.

Cùng đó, việc thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo kế hoạch số 128/KH-UBND, thì thời gian thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường là 74 ngày từ ngày 8/4/2024 đến ngày 1/6/2024. Như vậy, tính đến nay thời hạn thực hiện nội dung trên đã chậm so với kế hoạch đề ra (gần 500 ngày).

Ngoài ra, thời gian lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại xã Vĩnh Tân theo thỏa thuận được ký kết giữa Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai và Liên danh (lần 1) và thỏa thuận gia hạn được ký kết giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) và Liên danh (lần2) đã hết thời hạn (ngày 26/2/2025).

Theo các thỏa thuận nêu trên, Liên danh chịu hoàn toàn chi phí, rủi ro và không được tiếp tục lập hồ sơ dự án do hồ sơ chưa đạt yêu cầu để tổ chức thẩm định theo quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về PPP.

Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai (nay là xã Tân An, thành phố Đồng Nai) theo phương thức PPP, được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 22/9/2022, do Liên danh Công ty cổ phần Le Delta-Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư công nghệ Ecotech Việt Nam là nhà đầu tư đề xuất dự án.

Công suất giai đoạn 1 xử lý rác thải 800 tấn/ngày và công suất phát điện 20 MW; giai đoạn 2 xử lý rác thải 1.200 tấn/ngày và công suất phát điện 30 MW; thời gian thực hiện dự án khoảng 3 năm kể từ khi khởi công xây dựng (dự kiến từ năm 2023).

Diện tích sử dụng đất của dự án khoảng 12 ha; dự kiến loại hợp đồng dự án PPP: Hợp đồng xây dựng-sở hữu-kinh doanh (hợp đồng BOO); sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 2.286 tỷ đồng./.



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