Nắng nóng diện rộng ở Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 18/8

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng diện rộng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 18/8.

Ngày 15/8, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%, thời gian nắng nóng từ 11-17 giờ.

Ngày 16/8, khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%, thời gian nắng nóng từ 11-17 giờ.

"Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Vũ Anh Tuấn lưu ý.

Ngày 14/8, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C như trạm Thanh Hóa 36,8 độ C, Vinh (Nghệ An) 36,4 độ C, Tam Kỳ (Đà Nẵng) 36,8 độ C, Quảng Ngãi 36,4 độ C, Hoài Nhơn (Gia Lai) 36,8 độ C …; độ ẩm tương đối lúc 13 giờ phổ biến 55-65%.

Theo Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu Nguyễn Đức Hòa, trong tháng 8/2026, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C, có nơi cao hơn.

Riêng tại Duyên hải Nam Trung Bộ nắng nóng tiếp tục duy trì và có khả năng xuất hiện nhiều ngày nắng nóng, số ngày nắng nóng có khả năng cao hơn so với trung bình nhiều năm, cần đề phòng nắng nóng gay gắt, cục bộ có nơi đặc biệt gay gắt. Khu vực Bắc Bộ và các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa-Huế nắng nóng có xu hướng giảm hơn so với trung bình nhiều năm.

Trong tháng 7, khu vực Bắc Bộ xuất hiện 1 đợt nắng nóng diện rộng từ ngày 12-14/7 với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế và khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ xảy ra 3 đợt nắng nóng vào các ngày từ ngày 7-8/7, 14-23/7, 26-27/7 với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có một số ngày xuất hiện nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-36 độ C./.

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