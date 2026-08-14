Nhật Bản nâng mức cảnh báo đối với núi lửa Aso

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) ngày 14/8 đã nâng mức cảnh báo núi lửa đối với núi Aso ở tỉnh Kumamoto lên cấp 3 trong thang cảnh báo 5 cấp, đồng thời khuyến cáo hạn chế đi vào khu vực núi.

Tuy nhiên, cơ quan này cho biết chưa có dấu hiệu cho thấy hoạt động núi lửa gia tăng có liên quan đến trận động đất mạnh xảy ra tại tỉnh này hồi cuối tháng 7 vừa qua.



JMA cho biết quyết định nâng mức cảnh báo từ cấp 2 lên cấp 3 được đưa ra do các rung chấn núi lửa gia tăng từ khoảng ngày 12/8 và lượng khí núi lửa phát thải tăng mạnh.

Theo khảo sát thực địa ngày 14/8, lượng khí núi lửa phát thải đã vượt 2.000 tấn/ngày. Ở cấp 2, việc tiếp cận khu vực xung quanh miệng núi lửa đã bị hạn chế.

JMA cảnh báo nếu núi lửa phun trào, khu vực có thể bị ảnh hưởng sẽ thuộc phạm vi khoảng 2 km tính từ miệng núi lửa số 1 trên núi Nakadake, một trong 5 đỉnh thuộc hệ thống núi lửa Aso.



Khi được hỏi về mối liên quan giữa hoạt động núi lửa và trận động đất có độ lớn 7,1 xảy ra tại tỉnh Kumamoto, miền Tây Nam Nhật Bản, ngày 28/7, một quan chức JMA cho biết tại cuộc họp báo rằng “chưa có dữ liệu rõ ràng cho thấy trận động đất đã làm gia tăng hoạt động núi lửa.”

Quan chức này cho biết JMA sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình.



Lần gần đây nhất núi Aso được xác nhận phun trào là vào tháng 10/2021./.

Núi lửa phun trào dữ dội tại Italy, giao thông hỗn loạn Cột tro bụi núi lửa hiện di chuyển theo hướng Nam-Đông Nam và Tây Nam đã trực tiếp quét qua thành phố Catania, phủ kín các sườn đồi, bãi biển, tuyến đường đô thị và hệ thống đường băng.

​