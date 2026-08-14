Cà Mau phát triển hạ tầng lưới điện đồng bộ với điện gió, điện Mặt Trời

Cà Mau đặt mục tiêu phấn đấu trong giai đoạn 2026-2030, tốc độ tăng trưởng sản lượng điện sản xuất bình quân trên địa bàn tỉnh đạt mức trên 10,4%, qua đó bảo đảm an ninh năng lượng, hướng trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Để thực hiện mục tiêu đó, ngoài tập trung phát triển hạ tầng lưới điện đồng bộ với phát triển điện gió, điện mặt trời. Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đang tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng hành chủ đầu tư trong triển khai các dự án năng lượng ở địa phương.

Tập trung gỡ khó dự án truyền tải điện

Theo Sở Công thương tỉnh Cà Mau, thời gian qua Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã bố trí hơn 4.600 tỷ đồng đầu tư phát triển hệ thống lưới điện 110kV và lưới điện trung, hạ thế trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Riêng năm 2026, đơn vị bố trí hơn 2.000 tỷ đồng triển khai 9 công trình lưới điện 110kV và 19 công trình lưới điện trung, hạ thế, đáp ứng nhu cầu phụ tải tại các khu vực nuôi trồng thủy sản và vùng nông thôn.

Tuy nhiên, một số dự án vẫn gặp khó do vướng mặt bằng, trong đó phải kể đến như Dự án Trạm biến áp 220kV Hòa Bình, đi qua địa bàn 3 xã Vĩnh Hậu, Hòa Bình và Vĩnh Mỹ, với tổng mức đầu tư hơn 551 tỷ đồng. Diện tích thu hồi đất để xây dựng dự án khoảng 6,7ha, nhưng đến nay các địa phương chỉ bàn giao mặt bằng khoảng 2ha, còn 4,7ha đang chờ bàn giao.

Nhân viên kiểm tra hoạt động của cụm khí điện đạm Cà Mau. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Còn đối với Dự án Trạm 110kV Ngan Dừa và đường dây đấu nối Trạm 110kV Ngan Dừa, đoạn qua xã Hồng Dân, có gần 300 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng. Chính quyền địa phương đã hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tuy nhiên vẫn còn 3 hộ chưa đồng ý bàn giao mặt bằng.

Theo ông Trần Minh Thới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Mỹ, dự án truyền tải điện đi qua địa bàn có diện tích thu hồi 4.912m2. Ủy ban Nhân dân xã đã có quyết định ban hành giá đất, hỗ trợ bồi hoàn tái định cư, đến nay có 4/5 hộ đã nhận tiền bồi hoàn giải phóng mặt bằng.

Lãnh đạo xã Vĩnh Mỹ cũng cho biết xã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể xuống địa phương tăng cường tuyên truyền vận động, giải thích rõ ý nghĩa, mục đích của dự án nhằm tạo đồng thuận trong nhân dân cùng chấp nhận chủ trương thực hiện bàn giao mặt bằng trong thời gian sớm nhất.

Trước những khó khăn do vướng mặt bằng ở một số công trình truyền tải điện trên địa bàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Huỳnh Chí Nguyện cho hay Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các xã, phường có công trình đi qua tăng cường tuyên truyền vận động các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng nhằm tạo đồng thuận và bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện cho đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ dự án.

Đồng thời, giao Sở Công thương, Sở Tư pháp và Công an tỉnh phối hợp cùng với địa phương thực hiện đúng theo quy định pháp luật trong thực hiện bồi hoàn, hỗ trợ tái định cư để dự án thi công theo đúng kế hoạch đề ra.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau cũng xác định Cà Mau đang tích cực hỗ trợ chủ đầu tư và ngành điện kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án lưới điện truyền tải 500kV, 220kV đồng bộ với các dự án điện gió, điện mặt trời, điện khí, điện sinh khối. Bảo đảm giải tỏa hết công suất các nhà máy điện trên địa bàn tỉnh và kết nối lưới điện với các tỉnh, thành phố trong khu vực.

Tiềm năng phát triển năng lượng xanh, tái tạo

Tỉnh Cà Mau có vị trí có 3 mặt giáp biển và đường bờ biển dài 310km, đây là một trong những điều kiện thuận lợi để phát triển điện gió ở địa phương. Từ đầu năm 2026 đến nay có trên 4 công trình điện gió được khởi công, khởi động với tổng kinh phí trên 10.000 tỷ đồng.

Hiện toàn tỉnh Cà Mau có 3.303 hệ hệ thống điện mặt trời, tổng công suất 342,997MWp. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Cà Mau còn sở hữu tiềm năng bức xạ mặt trời với số giờ nắng trung bình 2.200-2.700 giờ/năm, đây là lợi thế để triển khai điện năng lượng mặt trời.

Hiện tỉnh có 3.303 hệ thống điện mặt trời, tổng công suất 342,997 MWp, trong đó có 455 hệ thống điện năng lượng mặt trời tự sản tự tiêu.

Theo ông Tô Minh Đương, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Cà Mau, tỉnh đang tận dụng những tiềm năng tự nhiên để làm động lực phát triển năng lượng xanh, năng lượng tái tạo.

Sở tích cực tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo về năng lượng để tổng hợp các ý kiến chuyên gia, nhà khoa học về phát triển năng lượng tái tạo địa phương.

Đồng thời, tham mưu ban hành kế hoạch cho từng giai đoạn phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng xanh, mục tiêu hướng tới là trung tâm năng lượng xanh, tái tạo của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Chia sẻ về phát triển năng lượng tái tạo tại tỉnh Cà Mau, bà Phạm Thị Mai Phương, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần BCG Energy cho hay, công ty vừa khởi công Dự án nhà máy điện gió khu du lịch Khai Long-Cà Mau giai đoạn 1 tại ấp Rạch Thọ, xã Đất Mũi, dự án có công suất 100MW (Megawatt) với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là trên 6.320 tỷ đồng.

Dự kiến năm 2028 sẽ đưa vào vận hành cung cấp điện sạch cho hệ thống điện quốc gia khoảng 253 GWh, đóng góp vào ngân sách địa phương khoảng 40 - 50 tỷ đồng/năm.

“Dự án được triển khai nhằm bám sát định hướng phát triển năng lượng tái tạo của quốc gia, Quy hoạch điện 8 và các chính sách khuyến khích phát triển hạ tầng năng lượng tái tạo, năng lượng xanh của tỉnh Cà Mau. Lãnh đạo tỉnh Cà Mau luôn đồng hành tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục pháp lý, giúp doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ pháp lý, giải phóng mặt bằng nhanh và đúng theo quy định pháp luật” - bà Phạm Thị Mai Phương chia sẻ.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Huỳnh Chí Nguyện thông tin, cùng với việc đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng trên địa bàn, Cà Mau luôn quan tâm tạo môi trường đầu tư thông thoáng tạo điều kiện cho doanh nghiệp đến đầu tư, nhất là ưu tiên về năng lượng tái tạo năng lượng xanh.

Tỉnh cũng xác định phương châm “chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp là thước đo hiệu quả phục vụ” để tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế.

Tỉnh Cà Mau đang tập trung triển khai giải pháp thực hiện kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng năng lượng tỉnh Cà Mau giai đoạn 2026-2030 nhằm bảo đảm cung cấp điện ổn định cho sản xuất, sinh hoạt, dịch vụ và công nghiệp, hỗ trợ các chủ đầu tư dự án năng lượng vận hành bảo đảm tiến độ kế hoạch. Đồng thời, kêu gọi chủ đầu tư các dự án nguồn điện, lưới điện.

Để thúc đẩy tăng trưởng năng lượng tỉnh Cà Mau giai đoạn 2026-2030. Tỉnh Cà Mau cũng đặt ra mục tiêu năm 2026 đưa vào vận hành 5 dự án, tổng công suất 300MW, tháo gỡ khó khăn hỗ trợ khởi công 2 dự án, mở rộng 1 dự án.

Giai đoạn 2027-2030 theo kế hoạch thực hiện vận hành 38 dự án với tổng công suất 5.448 MW.

Tỉnh Cà Mau phấn đấu đến năm 2030, phát triển các nguồn năng lượng tái tạo tiềm năng nhằm thu hút đầu tư bảo đảm an ninh. Hoàn thiện hệ thống truyền tải điện đồng bộ, tạo nền tảng xuất khẩu năng lượng, hướng tới trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long./.

Cà Mau: Khởi động dự án điện gió Khánh Bình Tây quy mô 2.500 tỷ đồng Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Năng lượng Sông Lam-Cà Mau cho biết khi hoàn thành dự án, dự kiến sản lượng điện bình quân của nhà máy là 144 triệu kWh mỗi năm.