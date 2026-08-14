“Sức sống hàng Việt” số 11: Tôn vinh sản phẩm đặc trưng phố nghề, phố cổ Hà Nội

​Sáng 14/8, tại 62 Tràng Tiền, Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm, TikTok Việt Nam, NAPAS và Công ty Beat Việt Nam tổ chức khai mạc chương trình “Sức sống hàng Việt” số 11 với chủ đề “Rằm rộ phố cổ-Hà Nội trong tôi.” Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 14-16/8/2026, mở cửa tự do từ 9 giờ đến 21 giờ.

Chương trình quy tụ nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh và nghệ nhân trên địa bàn phường Hoàn Kiếm, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng gắn với ẩm thực, văn hóa, nghề truyền thống và đời sống phố cổ Hà Nội trong không khí chuẩn bị đón Rằm tháng Tám.

Kết nối hàng Việt qua mô hình đa kênh

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, cho biết “Sức sống hàng Việt” được tổ chức nhằm tạo thêm kênh kết nối sản phẩm với người tiêu dùng theo mô hình đa kênh, kết hợp giữa không gian mua sắm, trải nghiệm trực tiếp và nền tảng số.

Theo ông Trần Hữu Linh, Hoàn Kiếm là địa bàn giàu bản sắc, nơi hội tụ nhiều giá trị đặc trưng của Hà Nội về văn hóa, ẩm thực, nghề truyền thống và hoạt động kinh doanh. Từ cốm, bánh Trung thu, ô mai, chả cốm đến càphê trứng, tò he, đèn ông sao, mặt nạ giấy bồi…, các sản phẩm góp mặt tại chương trình vừa mang dấu ấn đời sống phố cổ, vừa cho thấy sự phong phú của hàng hóa địa phương.

Thông qua không gian giới thiệu, trải nghiệm và mua sắm tại 62 Tràng Tiền, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và nghệ nhân có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng, quảng bá sản phẩm và tìm kiếm hướng mở rộng thị trường.

“Mục tiêu của chương trình là tạo thêm một kênh kết nối sản phẩm với người tiêu dùng và thị trường. Khi kết hợp trải nghiệm trực tiếp với nền tảng số, các sản phẩm mang dấu ấn văn hóa Hà Nội không chỉ được giới thiệu tại chỗ mà còn có cơ hội mở rộng thị trường, tiếp cận nhiều khách hàng hơn,” Cục trưởng Trần Hữu Linh nhấn mạnh.

Cũng theo Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, việc đưa hoạt động livestream vào chương trình phù hợp với xu hướng tiêu dùng đang ngày càng dịch chuyển lên môi trường số. Người tiêu dùng có thể trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm và lựa chọn sản phẩm tại sự kiện, đồng thời tiếp cận, mua sắm trực tuyến, qua đó mở rộng phạm vi kết nối giữa sản phẩm địa phương với thị trường.

Đánh giá về chương trình, bà Nguyễn Hồng Trang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm cho rằng “Rằm rộ phố cổ-Hà Nội trong tôi” là hoạt động có ý nghĩa trong việc giới thiệu những giá trị đặc trưng của phường đến người dân và du khách, đồng thời tạo thêm cơ hội để các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nghệ nhân quảng bá sản phẩm.

Du khách nước ngoài thích thú khám phá sản phẩm của phố nghề Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo bà Nguyễn Hồng Trang, Hoàn Kiếm là địa bàn hội tụ nhiều giá trị đặc trưng của Thăng Long-Hà Nội, từ di sản, không gian phố nghề đến văn hóa ẩm thực và các hoạt động thương mại truyền thống. Mỗi sản phẩm được giới thiệu tại chương trình không chỉ có giá trị hàng hóa mà còn gắn với câu chuyện về nghề, về người làm nghề và đời sống đô thị của khu vực phố cổ.

Việc phối hợp tổ chức chương trình là một trong những hoạt động nhằm kết nối các giá trị văn hóa, ẩm thực, nghề truyền thống của địa bàn với hoạt động thương mại, dịch vụ và các phương thức tiếp cận người tiêu dùng mới.

“Chúng tôi mong muốn những giá trị đặc trưng của Hoàn Kiếm không chỉ được gìn giữ mà tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại, được người dân và du khách biết đến thông qua những cách tiếp cận mới. Việc kết hợp không gian trải nghiệm trực tiếp với các nền tảng số cũng mở thêm cơ hội để doanh nghiệp, hộ kinh doanh và nghệ nhân trên địa bàn giới thiệu sản phẩm, tiếp cận khách hàng và mở rộng thị trường,” bà Nguyễn Hồng Trang chia sẻ.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm khẳng định chính quyền phường sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện để các chủ thể trên địa bàn phát huy giá trị văn hóa gắn với phát triển thương mại, dịch vụ theo hướng văn minh, hiện đại.

Đưa sản phẩm phố cổ lên nền tảng số

Ngay trong ngày khai mạc, không gian “Rằm rộ phố cổ-Hà Nội trong tôi” thu hút sự quan tâm của người dân và du khách với nhiều nhóm sản phẩm mang đậm dấu ấn Hà Nội.

Ở nhóm ẩm thực, chương trình giới thiệu nhiều sản phẩm quen thuộc với người tiêu dùng Thủ đô như ô mai Hồng Lam của Công ty Cổ phần Hồng Lam; bánh Chả Hà Nội của Hộ kinh doanh Quế Hương; bánh nướng thập cẩm, bánh dẻo của Hộ kinh doanh Phương Soát; bánh nướng nhân cốm của Công ty Cổ phần Gia Trịnh Bakery; chả cốm Tân Việt Hương cùng cốm xào, chả cốm và các món ăn truyền thống của Nhà hàng Ánh Tuyết.

Đáng chú ý, Nhà hàng Ánh Tuyết mang đến chương trình những sản phẩm gắn với tên tuổi của Nghệ nhân Nhân dân Ánh Tuyết - Nghệ nhân Nhân dân lĩnh vực ẩm thực đầu tiên của Việt Nam. Các món ăn được giới thiệu góp phần tái hiện nét văn hóa ẩm thực Hà Nội, từ khâu lựa chọn nguyên liệu đến chế biến và bài trí.

Trong khi đó, Càphê Giảng giới thiệu càphê trứng hòa tan, sản phẩm đưa một thức uống đã trở thành dấu ấn của văn hóa càphê phố cổ đến gần hơn với người tiêu dùng bằng hình thức tiện lợi, phù hợp với nhịp sống hiện đại.

Những sản phẩm được mang đậm nét văn hóa của phố nghề Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Không khí Rằm tháng Tám được thể hiện rõ nét qua các sản phẩm thủ công và đồ chơi truyền thống. Tò he của Nghệ nhân Đặng Văn Hậu cùng đèn ông sao, đèn lồng, mặt nạ giấy bồi, đầu lân, trống và nhiều sản phẩm trang trí Trung thu của Bích Decor tạo nên một không gian giàu màu sắc ngay giữa phố Tràng Tiền.

Không dừng ở không gian mua sắm trực tiếp, “Sức sống hàng Việt” số 11 còn mở rộng kết nối với người tiêu dùng thông qua nền tảng số, đưa các sản phẩm đặc trưng của Hoàn Kiếm đến gần hơn với khách hàng ngoài không gian phố cổ.

Theo kế hoạch, tối 14/8, từ 19 giờ đến 22 giờ, phiên livestream “Rằm rộ phố cổ-Hà Nội trong tôi” sẽ được phát trực tiếp trên kênh TikTok của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, với sự tham gia của lãnh đạo Cục, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm, Hoa hậu Hương Giang và người dẫn chương trình Quỳnh Trang./.

Ra mắt không gian trưng bày, livestream sản phẩm "made in Vietnam" tiêu biểu Không gian trưng bày với tên gọi Sức sống hàng Việt được thiết kế theo hướng mở, thuận tiện để người dân tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm sản phẩm "made in Vietnam" 100% tiêu biểu.

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