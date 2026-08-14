Ngày 14/8, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội thảo quốc gia với chủ đề “Phát triển điện khí LNG: Bảo đảm an ninh năng lượng cho tăng trưởng hai con số”, thu hút hơn 200 đại biểu, chuyên gia tham dự.

Hội thảo tập trung vào việc thảo luận các giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách và huy động nguồn lực nhằm thúc đẩy phát triển điện khí LNG, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, trong khi Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã định hướng phát triển mạnh công nghiệp khí, ưu tiên đầu tư hạ tầng nhập khẩu, dự trữ và tiêu thụ khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), từng bước hình thành các trung tâm năng lượng tập trung.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Trần Tĩnh/ TTXVN)

Để cụ thể hóa các chủ trương này, Bộ Công Thương cũng chủ động phối hợp với các bộ, ngành và địa phương rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, đẩy nhanh triển khai Quy hoạch điện 8 điều chỉnh nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo hành lang pháp lý cho phát triển ngành năng lượng, trong đó có điện khí LNG.

Quy hoạch điện 8 điều chỉnh đặt mục tiêu đến năm 2035 cả nước có 22 dự án nhiệt điện khí LNG, trong đó 15 dự án dự kiến đưa vào vận hành trước năm 2030.

Đến nay, Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 đã đi vào hoạt động, bước đầu đóng góp tích cực cho hệ thống điện quốc gia. Tuy nhiên, việc triển khai nhiều dự án vẫn còn gặp không ít khó khăn, vướng mắc về cơ chế, tài chính và hạ tầng.

Vì vậy, hội thảo là diễn đàn để các cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp cùng trao đổi, đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển điện khí LNG, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu về bảo đảm an ninh năng lượng.

Các đại biểu, chuyên gia tham dự hội thảo. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)

Tại hội thảo, các đại biểu, chuyên gia đã thẳng thắn nhìn nhận, trao đổi về mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của Việt Nam; trong đó, nhu cầu tiêu thụ điện tiếp tục gia tăng mạnh dưới tác động của quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Điều này đặt ra yêu cầu vừa bảo đảm đủ nguồn điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, vừa thực hiện các cam kết về giảm phát thải và phát triển bền vững. Trong bối cảnh đó, nhiệt điện khí LNG được xác định là một trong những giải pháp quan trọng của quá trình chuyển dịch năng lượng, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Đình Thiên (nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam) đã tập trung phân tích yêu cầu hoàn thiện thể chế để chuyển các mục tiêu, quy hoạch thành năng lực bảo đảm an ninh năng lượng trên thực tế.

Phó Giáo sư, tiến sỹ Ngô Trí Long (nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả-Bộ Tài chính) đã đề xuất hoàn thiện cơ chế tài chính và thị trường điện khí LNG, trong đó có các nội dung liên quan đến hợp đồng mua bán điện, cơ chế giá và thu hút nguồn vốn đầu tư.

Ở góc độ địa phương, đại diện Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng trình bày tham luận về sự cần thiết triển khai Dự án Nhà máy điện khí LNG Hòa Ninh nhằm đáp ứng nhu cầu điện của khu vực miền Trung và phục vụ định hướng phát triển xanh của thành phố.

Ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng có không gian phát triển rộng lớn với nhiều động lực tăng trưởng mới như Khu thương mại tự do, Trung tâm Tài chính quốc tế, Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp công nghệ cao.

Những định hướng phát triển này đòi hỏi nguồn cung điện ổn định, an toàn và bền vững để đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư, nhất là các doanh nghiệp công nghệ cao và các dự án FDI quy mô lớn.

Do đó, việc phát triển nguồn điện khí LNG không chỉ đáp ứng nhu cầu của Đà Nẵng mà còn góp phần bảo đảm cân bằng hệ thống điện quốc gia, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế của khu vực miền Trung và cả nước.

Thành phố Đà Nẵng cam kết đồng hành cùng Bộ Công Thương, các bộ, ngành và nhà đầu tư, chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, đồng thời kiến nghị Trung ương tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án điện khí LNG.

Hội thảo đã tạo diễn đàn trao đổi giữa cơ quan quản lý, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp nhằm đề xuất các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn về cơ chế, chính sách và huy động nguồn lực cho phát triển điện khí LNG.

Những kiến nghị được đưa ra được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện chính sách, đẩy nhanh triển khai các dự án theo Quy hoạch điện 8 điều chỉnh, qua đó củng cố an ninh năng lượng quốc gia, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và phát triển bền vững trong giai đoạn mới./.

Quốc hội thảo luận dự án Luật Dầu khí (sửa đổi), bảo đảm an ninh năng lượng Trong phiên họp chiều 8/8, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Dầu khí (sửa đổi), nhằm thể chế hóa các chủ trương, định hướng của Đảng về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.



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