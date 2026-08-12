Mỹ duyệt dự án đường ống 5 tỷ USD tiếp nhiên liệu cho California

Một hệ thống đường ống dẫn dầu quy mô lớn từ Texas vừa được phê duyệt nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trầm trọng và giá xăng dầu cao nhất Mỹ tại bang California.

Ngày 11/8, công ty Phillips 66 cùng hai đối tác đã chính thức phê duyệt dự án hệ thống đường ống Western Gateway trị giá 5 tỷ USD. Dự án bao gồm việc xây dựng đường ống dài khoảng 1.450 km để vận chuyển 230.000 thùng xăng, nhiên liệu phản lực và dầu diesel mỗi ngày từ Texas Panhandle đến Arizona và California.

Tại Phoenix, đường ống mới này sẽ kết nối với hệ thống đường ống dài khoảng 800 km hiện có để đưa nhiên liệu đến Colton, California. Dự án dự kiến bắt đầu vận chuyển nhiên liệu vào năm 2029, giúp bù đắp công suất của hai nhà máy lọc dầu vừa đóng cửa tại địa phương là Phillips 66 tại Los Angeles và Valero tại Benicia.

Sự bổ sung này được đánh giá là vô cùng cấp thiết khi California đang đối mặt với giá nhiên liệu cao nhất Mỹ. Ngày 10/8, giá xăng trung bình tại bang này đạt khoảng 5,60 USD/gallon (1 gallon=3,78 lít), trong khi dầu diesel ở mức 6,86 USD/gallon, tăng mạnh so với mức 5,15 USD của năm ngoái.

Giám đốc điều hành các mảng hạ nguồn và hóa chất Donald Baldridge của Phillips 66 nhận định một dự án chuyên dụng đưa các sản phẩm tinh chế vào bang sẽ đóng vai trò quan trọng đối với an ninh năng lượng. Hiện tại, California đã mất 20% năng lực lọc dầu sau khi các cơ sở lớn đóng cửa vào tháng 12 và tháng 4 vừa qua.

Nguồn cung năng lượng của Mỹ cũng bị đe dọa bởi cuộc xung đột với Iran, khiến lượng nhập khẩu từ Trung Đông và châu Á sụt giảm mạnh. Dữ liệu liên bang cho thấy lần đầu tiên kể từ năm 1985, Saudi Arabia (A-rập Xê-út) đã không giao dầu cho Mỹ trong tháng 7.

Trước tình hình này, Thống đốc bang California Gavin Newsom gọi dự án đường ống là một "cơ hội hứa hẹn" để tăng cường nguồn cung mà không gây thêm tác động tiêu cực đến môi trường.

Dù California đã nỗ lực chuyển đổi sang xe điện, bang này vẫn tiêu thụ 1,8 triệu thùng dầu mỗi ngày, chỉ đứng sau Texas. Giám đốc điều hành mảng lọc dầu, đường ống và hóa chất Andy Walz của Chevron cảnh báo rằng lượng nhiên liệu dự trữ đang bị rút cạn xuống mức thấp kỷ lục.

Ông Walz nhấn mạnh nếu xung đột không sớm được giải quyết, toàn bộ thị trường đang hướng tới mức giá cao hơn và những giai đoạn khó khăn hơn cho tất cả mọi người./.

Dự án đường ống khí đốt 7.000 km từ Nigeria cung cấp năng lượng cho châu Âu Dự án góp phần thay đổi thị trường năng lượng khu vực, mở ra cơ hội phát triển kinh tế cho các quốc gia dọc đường ống, củng cố vai trò của Tây Phi trong chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.