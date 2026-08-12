Tổng thống Mỹ hé lộ nguyên nhân đổi máy bay rời hội nghị NATO

Ngày 11/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận ông đã bí mật đổi máy bay khi rời khỏi hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng trước, do lo ngại về một mối đe dọa tiềm tàng.



Phát biểu với báo giới, ông Trump cho biết: "Tôi làm theo đề nghị của Cơ quan Mật vụ và quân đội. Họ muốn tôi đi trên chuyến bay khác, máy bay khác.”

Ngày 8/7, ông Trump đã lên chuyên cơ Air Force One trước ống kính truyền hình, sau đó bí mật di chuyển bằng xe chở đồ ăn đến máy bay quân sự C-32A nhỏ hơn, một phiên bản cải tiến của Boeing 757, thường được Phó Tổng thống sử dụng.

Các nhà báo và một số nhân viên Nhà Trắng đã lên chuyên cơ Air Force One và được yêu cầu đóng rèm cửa sổ. Họ không hề biết rằng tổng thống không còn ở trên máy bay nữa. Sau đó, ông Trump bay đến Anh, và lên trở lại chiếc máy bay Air Force One đưa ông và các nhân viên Nhà Trắng cũng như báo giới đến căn cứ không quân RAF Mildenhall.



Về nguyên nhân của việc chuyển máy bay vào phút chót, các quan chức Mỹ cho biết đã phát hiện một mối đe dọa liên quan đến tên lửa nhắm tới chiếc Air Force One. Trong khi đó, tờ New York Times đưa tin tình báo Mỹ có thông tin phát hiện một người mang theo tên lửa vác vai xuất hiện gần hội nghị thượng đỉnh NATO.



Một tình huống tương tự đã xảy ra năm 2000, khi Tổng thống Bill Clinton sử dụng một máy bay phản lực tư nhân không có dấu hiệu nhận dạng, để bay vào Pakistan./.



Mỹ xác nhận Tổng thống Trump dự Hội nghị thượng đỉnh NATO Tổng thống Trump sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương diễn ra ngày 7-8/7, trong bối cảnh Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo “điều chỉnh lại quy mô” đóng góp của mình trong NATO.