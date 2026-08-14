Giá vàng SJC trong nước đảo chiều giảm 1 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước đầu giờ sáng 14/8 quay đầu giảm mạnh, trong khi tỷ giá trung tâm cũng đi xuống.

Vào thời điểm 9 giờ 10 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Phú Quý, Doji cùng giao dịch ở mức 140,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 143,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức giá này giảm 1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Cùng xu hướng trên, tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 140,3-143,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cũng giảm 1 triệu đồng/lượng. Còn tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn giảm 1,2 triệu đồng/lượng kéo giá mua và bán ra xuống ngưỡng 140,2-144,2 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.113 USD/ounce, giảm 75 USD/ounce so với chốt phiên trước. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 136,6 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới đã thu hẹp còn 6,7 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.561 đồng/USD, giảm 5 đồng.

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại lại được điều chỉnh khác nhau. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.860-26.270 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 20 đồng; Ngân hàng BIDV giao dịch ở mức 25.890-26.270 đồng/USD, tăng 20 đồng.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mức 25.850-26.250 đồng/USD (mua vào-bán ra), không có biến động so với chốt phiên trước./.

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